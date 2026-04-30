Mẹ chồng giới thiệu cho 1 người giúp việc, sống chung được 1 tháng thì tôi hốt hoảng cố nghĩ cách đuổi đi

Thanh Uyên |

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ là người mệt trước, vừa mất tiền vừa gánh phiền phức.

Bác giúp việc vào nhà tôi được gần 1 tháng thì tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Bác là người quen do chính mẹ chồng tôi giới thiệu, tôi cũng xác định sẽ thoải mái một chút. Mẹ chồng tôi nói bác ở quê vất vả, chồng mất sớm, giờ sống dựa vào con cái nên cũng tủi thân. Bà muốn bác lên đây làm có đồng ra đồng vào, đỡ phụ thuộc. Nghe vậy, tôi cũng thương, nghĩ thôi thì trong nhà thêm một người lớn tuổi, mình nhường nhịn chút cũng không sao. Nhưng sống cùng rồi mới thấy mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.

Bác làm việc rất qua loa, lau nhà thì chỗ sạch chỗ bẩn, góc tủ bụi vẫn bám. Quần áo giặt xong nhiều khi còn mùi ẩm, có hôm tôi mặc vào rồi mới phát hiện ra phải thay lại. Bát đũa rửa xong vẫn còn dính dầu, tôi không nói thì thôi, nói thì bác lại cười xòa bảo “mắt kém nên không nhìn kỹ”.

Tôi cố bỏ qua mấy chuyện đó, nghĩ là bác lớn tuổi rồi, làm chậm một chút cũng được. Nhưng chuyện khiến tôi mệt nhất lại là việc cơm nước.

Có những hôm tôi đi làm về gần 7 giờ tối, người rã rời, đầu óc chỉ nghĩ đến bữa cơm nóng. Vậy mà mở cửa bước vào, bếp vẫn lạnh tanh. Bác đang ngồi ngoài phòng khách, cầm điện thoại nói chuyện với con cháu ở quê, cười nói rôm rả như quên hết mọi thứ xung quanh.

Tôi đứng nhìn một lúc, không biết nên nói thế nào cho phải. Nếu là người ngoài, có lẽ tôi đã nói thẳng nhưng đây lại là bạn của mẹ chồng, lại còn trong hoàn cảnh khó khăn, nên câu chữ cứ mắc lại trong cổ họng.

Có lần tôi góp ý nhẹ nhàng rằng bác để ý giờ giấc giúp tôi, vì tôi đi làm về muộn, cũng cần ăn uống sớm. Bác gật gù, hôm sau có đỡ hơn một chút, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Chồng tôi thì bận, ít khi để ý mấy chuyện trong nhà. Tôi có nói qua, anh chỉ bảo thôi thông cảm cho bác, dù sao cũng là người quen của mẹ. Câu nói đó làm tôi thấy mình như người khó tính.

Nhưng thật lòng, tôi không thấy mình sai, tôi đi làm cả ngày, về nhà vẫn phải kiểm tra lại từ bếp núc đến nhà cửa. Có hôm mệt quá, tôi tự vào bếp nấu, bác lại ngồi cạnh hỏi chuyện, như thể không nhận ra tôi đang cố gắng gánh phần việc của bác.

Càng ngày, tôi càng thấy áp lực, không phải vì công việc nhiều hơn, mà vì cảm giác không thể nói ra điều mình nghĩ. Tôi muốn cho bác nghỉ nhưng lại sợ mẹ chồng buồn, sợ mang tiếng không biết nghĩ cho hoàn cảnh người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ là người mệt trước, vừa mất tiền vừa gánh phiền phức. Tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây?

Bờ sông xuất hiện hàng loạt dấu chân lạ, chuyên gia vừa nhìn liền phác họa: "Quái thú" có thể dài 4 mét
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
