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Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi du thuyền, vừa trở về đã bị bắt

Hân Ly
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Một bà mẹ ở Florida (Mỹ) bị bắt sau khi bị cáo buộc bỏ 4 con nhỏ, trong đó có bé mới 2 tháng tuổi, ở nhà một mình để đi du thuyền 3 ngày.

Một bà mẹ ở Florida, Mỹ, đang đối mặt với 4 cáo buộc bỏ bê trẻ em sau khi bị cho là để 4 con ở nhà một mình trong khoảng 3 ngày để đi du thuyền tới Bahamas. Trong số các em có một bé mới 2 tháng tuổi và một bé 2 tuổi.

Theo tài liệu tòa án được ABC News dẫn lại, Nathalie Belizaire, 29 tuổi, sống tại North Miami Beach, Florida, bị cáo buộc rời khỏi nhà vào ngày 25/9 để tham gia một chuyến du thuyền kéo dài 3 ngày tới Bahamas, trong khi 4 người con ở lại mà không có người lớn chăm sóc.

Nathalie Belizaire bị cáo buộc để 4 con nhỏ ở nhà một mình trong khi đi du thuyền tới Bahamas (Ảnh: live5news)

Vụ việc được phát hiện vào ngày 27/9, khi Lether Bazile, cha của bé 2 tháng tuổi và là người có quan hệ tình cảm với Belizaire, gọi cảnh sát sau khi đến kiểm tra căn nhà.

Theo biên bản bắt giữ, Bazile cho biết ông nhìn thấy tivi vẫn bật bên trong nhà và nghe thấy tiếng trẻ em. Khi tới gần, ông phát hiện con gái 2 tháng tuổi của mình cùng 3 người anh chị em đang ở trong nhà mà không có người lớn trông coi.

Trước đó, ngày 24/9, Bazile được cho là nhìn thấy một bài đăng của Belizaire trên WhatsApp có nội dung liên quan đến việc mua vé du thuyền Carnival. Các nhà chức trách sau đó xác định người phụ nữ này đã mua vé cho một chuyến du thuyền 3 ngày tới Bahamas, khởi hành vào ngày 25/9.

Theo hồ sơ, trong lần cuối nói chuyện với Bazile vào ngày 24/9, Belizaire nói rằng cô sẽ đưa các con tới nhà bà cố của chúng. Bà cố của các em cũng nói với cảnh sát rằng Belizaire thông báo sẽ đưa các con tới đây vì cô sắp rời khỏi thị trấn. Tuy nhiên, theo tài liệu, những đứa trẻ không được đưa đến nhà bà.

Khi cảnh sát có mặt tại nhà Belizaire sau cuộc gọi 911, các sĩ quan phát hiện cả 4 đứa trẻ đang ở cùng nhau trong một phòng tắm.

Hồ sơ không nêu rõ các em đã ở trong tình trạng này bao lâu trước khi được phát hiện, cũng như không cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt của các em trong thời gian người mẹ vắng nhà.

Trong khi đó, Belizaire vẫn đang thực hiện chuyến du thuyền. Đến ngày 29/9, các sĩ quan tới cảng PortMiami và bắt giữ người phụ nữ này khi cô trở về từ chuyến đi, theo biên bản bắt giữ.

Belizaire bị cáo buộc 4 tội danh bỏ bê trẻ em. Sau khi bị bắt, cô từ chối làm việc với cảnh sát. Tuy nhiên, theo hồ sơ, anh trai của Belizaire nói với các nhà điều tra rằng em gái đã nhắn tin cho anh vào ngày 27/9, yêu cầu anh kiểm tra tình hình của các con.

Hiện vụ việc mới dừng ở các cáo buộc được nêu trong hồ sơ bắt giữ. Belizaire chưa bị kết tội và trách nhiệm pháp lý của cô sẽ được xác định trong quá trình tố tụng tiếp theo.

Nguồn: ABCnews, NBCnews.

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