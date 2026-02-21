"MC quốc dân" nợ 179 tỷ

Sáng 21/2, tờ Koreaboo cho hay, "MC quốc dân" kiêm diễn viên hài hàng đầu Hàn Quốc Shin Dong Yup đã phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ, khiến cả gia đình lâm cảnh lao đao. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ thành lập công ty giải trí và đầu tư kinh doanh nhưng đã thất bại thảm hại trong quá trình vận hành, dẫn đến phải gánh trên vai khoản nợ lên tới 10 tỷ won (179 tỷ đồng).

Shin Dong Yup sau đó đã làm việc không ngừng nghỉ với tần suất dày đặc. Nam diễn viên đảm nhận vai trò MC trong khoảng 10 chương trình mỗi năm trên cả đài trung ương lẫn truyền hình cáp để gom tiền trả nợ. Cuối cùng, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Shin Dong Yup đã thanh toán xong tất cả các khoản nợ.

Mới đây khi xuất hiện trên kênh YouTube của hậu bối Jay Park, MC họ Shin đã chia sẻ những kinh nghiệm xương máu của bản thân sau biến cố vỡ nợ: "Jay Park à, đôi khi cậu sẽ gặp những người mà cậu không thể nhìn thấu được. Có những kiểu người mà cậu nên cẩn thận và giữ khoảng cách. Nên tránh xa những người chỉ tử tế ở bề ngoài hoặc những kẻ cứ mở miệng ra là nói về tiền bạc. Chẳng liên quan đến việc cậu đã quen biết họ bao lâu rồi".

Shin Dong Yup đúc rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu sau khi vỡ nợ gần 200 tỷ đồng. Ảnh: Naver

Trước đó, bà xã Shin Dong Yup - đạo diễn Sun Hye Yoon, cũng có những chia sẻ gây xôn xao về khoản nợ 179 tỷ đồng của chồng mình: "Chồng tôi mắc nợ 10 tỷ won (179 tỷ đồng) sau khi đầu tư kinh doanh. Lúc đó, tôi còn rất trẻ lại còn vừa đón con thứ 2 chào đời. Tưởng tượng ra nếu anh ấy nói đang ôm khoản nợ 1 tỷ won (17,9 tỷ đồng), có lẽ tôi đã phản ứng dữ dội rồi. Nhưng vì số tiền quá lớn lên tới 10 tỷ won (179 tỷ đồng) nên thực ra hồi đó tôi có hơi bị đơ người vì nhất thời không thể hình dung nổi về con số khổng lồ này".

Bà xã Shin Dong Yup cho biết thêm cô từng nghĩ tới việc bán hết tài sản để có tiền trả nợ: "Lúc đó tôi từng nghĩ nếu bán hết tất cả những gì đang có, chúng tôi có thể trả được nợ. Vì có lương ổn định, nên tôi nghĩ mình có thể nuôi sống cả gia đình gồm 4 miệng ăn và ông xã chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay ngồi yên 1 chỗ đâu. Chỉ đơn giản là cùng nhau bắt đầu lại từ đầu thôi mà. Khi tính toán kỹ càng ở thời điểm đó, tôi thấy kế hoạch này cũng có khả thi".

Thế nhưng trên thực tế, sau đó Shin Dong Yup và bà xã không tới mức phải bán hết tài sản để trả nợ. Nhờ việc 2 vợ chồng chăm chỉ "cày cuốc" kiếm tiền cuối cùng họ cũng trả xong hết các khoản nợ.

Những chia sẻ của bà xã Shin Dong Yup đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi. Ảnh: Naver

Shin Dong Yup sinh năm 1971, là MC kiêm diễn viên hài hàng đầu tại Hàn Quốc. Nam MC bước chân vào làng giải trí xứ kim chi khi vừa tròn 20 tuổi. Kể từ đó tới nay, Shin Dong Yup tham gia nhiều chương trình, sitcom nổi tiếng như SNL Korea, Happy Saturday, Three Men Three Women, Hello Counselor, Immortal Song 2...