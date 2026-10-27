MC Phương Thảo bất ngờ gặp "biến" ... vì 4 bức ảnh?

Chỉ vì đăng tải 4 bức ảnh khoe khoảnh khắc rạng rỡ đu concert của nhóm nhạc Kpop huyền thoại BIGBANG, MC Liên Quân đình đám Phương Thảo bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích của một bộ phận fan nam toxic trên mạng xã hội.

Trước những bình luận công kích cá nhân quy chụp tiêu xài phung phí, "văn hóa bầy đàn", nữ MC đã đăng đàn đáp trả đanh thép, đập tan định kiến và khẳng định tư duy giải trí văn minh của giới trẻ hiện đại.

Cơn mưa chỉ trích toxic từ một bộ phận cư dân mạng chỉ vì... 4 bức ảnh đi xem concert

Mới đây, nữ MC nổi tiếng của làng tin tức giải trí và Esports Vũ Phương Thảo đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ trải nghiệm tham dự sự kiện âm nhạc đỉnh cao của nhóm nhạc Kpop BIGBANG tại Hà Nội. Trong loạt ảnh đăng tải, Phương Thảo xuất hiện rạng rỡ, năng động với chiếc áo ba lỗ tông màu trung tính tôn dáng, trên tay cầm chiếc lightstick vương miện đặc trưng của fandom VIP và hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho visual xinh đẹp và tinh thần tận hưởng âm nhạc tích cực, bài đăng của nữ MC lại bất ngờ hứng chịu vô số bình luận công kích, phán xét vô lý từ một bộ phận cư dân mạng. Nhiều tài khoản fan nam toxic đã tràn vào buông những lời nhận xét khiếm nhã, từ việc soi mói trang phục, cơ thể cho đến những quy chụp nặng nề về tư tưởng:

Quy chụp việc đi đu concert ca sĩ nước ngoài là "hiệu ứng đám đông", "bầy đàn", "không có lòng tự tôn dân tộc".

Phán xét chuyện tiền bạc với những luận điệu như "sao không để tiền chăm sóc bố mẹ", "đưa bố mẹ đi khám tổng quát có ích hơn".

Mỉa mai trình độ thưởng thức âm nhạc và mỉa mai bằng ngôn từ hạ thấp giá trị người khác.

Màn đáp trả cực gắt!

Không ngần ngại né tránh hay im lặng trước những hành vi quấy rối mạng xã hội, MC Phương Thảo đã lập tức đăng đàn đập tan những bình luận tiêu cực bằng một bài viết đầy lý lẽ, văn minh nhưng cũng không kém phần gay gắt.

Mở đầu bài viết, nữ MC thẳng thắn đặt câu hỏi về động cơ của những kẻ chỉ trích: "Ôi làm gì mà tự dưng nhiều anh trai vào chửi em chỉ vì 4 cái ảnh đi xem concert thế này? Trong mắt các anh, đi xem concert ca sĩ nước ngoài tức là 'không có lòng tự tôn dân tộc', 'không để tiền chăm sóc bố mẹ', 'văn hoá đám đông, bầy đàn'? Tôi không biết khi chỉ trích tôi thì các anh đã đóng góp gì cho đất nước rồi".

Bằng góc nhìn sâu sắc và tư duy của một người làm truyền thông, Phương Thảo chỉ ra giá trị kinh tế khổng lồ mà những sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế mang lại cho đất nước. Nữ MC nhấn mạnh BIGBANG là nghệ sĩ lớn toàn cầu, và việc họ lựa chọn Việt Nam làm điểm đến với 2 đêm diễn ước tính mang lại doanh thu du lịch từ 650 đến 800 tỷ đồng cho Hà Nội nhờ thu hút lượng lớn du khách quốc tế.

Đặc biệt, để đập tan luận điểm vô căn cứ về "lòng tự tôn dân tộc", Phương Thảo khẳng định tình yêu quê hương đất nước của cô chưa bao giờ giảm sút. Cô từng nhiều lần tham dự các sự kiện âm nhạc ủng hộ nghệ sĩ Việt, từng cùng hàng nghìn người đội mưa cất cao tiếng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Việc thưởng thức âm nhạc quốc tế hoàn toàn không suy giảm tinh thần dân tộc của bất kỳ ai.

Về vấn đề tài chính cá nhân, nữ MC nhắn gửi thẳng thắn: Việc cô lao động, kiếm tiền và phụng dưỡng cha mẹ ra sao là chuyện riêng tư, tiêu xài thế nào không đến lượt những kẻ rảnh rỗi trên mạng quản lý. Cô khuyên những fan nam toxic nên "về lo việc nhà mình và tiếp tục làm việc có ích cho xã hội" thay vì ngồi phán xét, hạ thấp người khác để tự nâng bản thân lên bởi đó mới chính là thứ "văn hóa đám đông" độc hại thực sự.

Văn hóa thưởng thức âm nhạc văn minh và bài học ứng xử trên không gian mạng

Màn đáp trả xuất sắc của MC Phương Thảo đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo khán giả trẻ và giới nghệ sĩ. Trong thời đại hội nhập văn hóa, việc bỏ tiền mua vé tham dự các chương trình nghệ thuật quốc tế là nhu cầu giải trí chính đáng của mỗi cá nhân khi họ tự chủ về tài chính. Việc tôn trọng sở thích cá nhân, ngừng quy chụp và hướng đến lối ứng xử văn minh trên không gian mạng chính là chìa khóa để xây dựng một cộng đồng văn hóa tích cực, lành mạnh hơn.