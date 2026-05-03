MC Kỳ Duyên về nước, thăm nhà một đàn em

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương đã chia sẻ những khoảnh khắc MC Kỳ Duyên từ Mỹ về nước và tới nhà anh chơi. Được biết, vợ chồng Mạnh Cương và Hoàng Nhung cũng định cư tại Mỹ, nhưng về Việt Nam được một thời gian để sinh con, chăm con nhỏ.

Kỳ Duyên và Mạnh Cương

Mạnh Cương là đệ tử ruột của MC Kỳ Duyên, được chính tay cô phát hiện tài năng và giúp đỡ lăng xê trên con đường ca hát. Đến giờ, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Vì thế, ngay khi vừa về nước, MC Kỳ Duyên đã tới nhà đàn em thăm hỏi. Mạnh Cương nói: "Tôi đang dọn nhà để đón chị Kỳ Duyên tới chơi. Tôi đã xin phép chị Kỳ Duyên trước để được quay chị".

MC Kỳ Duyên dù ở tuổi U60 nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp và giữ được vóc dáng thon thả như thiếu nữ. Rất nhiều khán giả tỏ ra trầm trồ, thán phục nhan sắc của nữ MC. Có người còn nhận định trông cô chỉ như 30 tuổi.

Cô tỏ ra vô cùng thân thiện, yêu quý trẻ con, vừa tới đã ẵm con mới sinh của Mạnh Cương nên nựng, pha trò vui vẻ, hài hước. Nữ MC còn hát mừng sinh nhật cháu mình và ẵm cháu liên tục, cho thấy cô rất yêu trẻ con.

Một hồi lâu sau đó, đợi tới khi em bé đã ngủ, MC Kỳ Duyên mới ngừng ẵm và ngồi trò chuyện cùng bạn bè.

Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân hiếm hoi giữ vững phong độ nhan sắc khi bước sang ngưỡng tuổi U60. Không sa đà vào các phương pháp thẩm mỹ cực đoan, cô duy trì vẻ ngoài trẻ trung nhờ tư duy kỷ luật sắt đá trong lối sống.

Chế độ ăn uống của nữ MC tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ít tinh bột, không đường và ưu tiên thực phẩm hữu cơ. Song song đó, cô kết hợp tập luyện đa dạng từ gym, yoga đến thiền định để giữ cơ thể săn chắc và tinh thần minh mẫn.

Kỳ Duyên cũng đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc da tối giản nhưng đều đặn, bảo vệ da khỏi tác động của thời gian. Sự tươi trẻ của cô không chỉ nằm ở gương mặt ít nếp nhăn mà còn toát ra từ thần thái năng động, tự tin.

Cô thường xuyên chia sẻ các bí quyết làm đẹp thực tế, truyền cảm hứng về việc yêu bản thân cho phụ nữ cùng độ tuổi. Thay vì cố gắng níu kéo tuổi xuân bằng mọi giá, cô chọn cách già đi một cách thông minh và khỏe mạnh.

Chính sự bền bỉ trong việc tự quản lý bản thân đã giúp Kỳ Duyên giữ được vóc dáng mà nhiều người trẻ cũng phải ngưỡng mộ. Nhan sắc của cô hiện tại là kết quả của một hành trình dài kiên trì với những thói quen lành mạnh mỗi ngày.