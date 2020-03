MC Kỳ Duyên: Tôi tự thấy mình là người mẹ quá tệ hại!

Vừa qua, trên kênh Youtube của MC Kỳ Duyên đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô ngồi chia sẻ cùng chị em phụ nữ những bài học và cách để có được hạnh phúc trong cuộc sống. Qua đó, nữ MC tiết lộ thêm những câu chuyện về bản thân mình.



Tất cả những bức hình của tôi mà mọi người thấy đều là photoshop hết

Tôi nghĩ ai trong số chúng ta cũng thường có một cô bạn mà cứ hễ mở Facebook của họ lên là lại thấy những bức hình đẹp nhất, chụp lúc họ ôm ấp, tay nắm tay chồng, người yêu, rồi đi du lịch, ăn tôm hùm, cá nướng…

Rồi có những người tôi thấy gia đình lúc nào cũng đầy đủ một trai một gái, cứ ngày Tết là mẹ và con gái lại mặc áo dài nắm tay nhau chụp ảnh.

Nhiều khi nhìn hình họ đăng, tôi nghĩ họ đi du lịch không chỉ mang theo chồng con mà còn mang theo cả người trang điểm và thợ chụp hình riêng nữa.

Ai cũng có một người bạn như vậy, khiến ta nhìn vào hình của họ mà thấy ứa gan. Nhưng nói thật, bạn muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Tôi cũng vậy.

Mọi buồn phiền đều đến từ sự so sánh. Mỗi khi tự so sánh, ta lại thấy buồn tủi, hoặc ghen tuông với người khác, thành ra nếu không ghét cũng xa lánh họ vì mặc cảm.

Tôi thấy đàn ông sống đơn giản hơn nhiều, còn phụ nữ thì phải làm đủ thứ mà xã hội muốn chúng ta phải làm, từ công dung ngôn hạnh tới lo nhà cửa, gia đình, việc làm. Đã thế lại còn phải đẹp nữa. Chúng ta chịu quá nhiều áp lực, nên đừng tự so sánh mình với người khác nữa.

Tôi nói thẳng, không có cái gì trên Facebook, Youtube mà lại không ảo. Tất cả những bức hình của tôi mà mọi người thấy đều là photoshop hết, và bất cứ nghệ sĩ nào cũng vậy.

Tôi phải photoshop rất kỹ, đến từng lỗ chân lông. Nhiều khi chính tôi nhìn vào hình của mình mà còn phải thốt lên "cái đó là mình à?".

Tất cả những cái ảo này sẽ khiến mọi người bị áp lực về chuyện mình không đẹp, không giỏi như người khác.

Tôi là người mẹ quá tệ hại, khi cứ cuối tuần là lại phải đi show

Ngay chính bản thân tôi cũng vậy. Nhiều người cứ nghĩ tôi mạnh mẽ, tự tin lắm, cái gì cũng làm được. Nhưng nhiều khi tôi cũng tự so sánh mình với người khác rồi thấy mặc cảm.

Chẳng hạn, khi nhìn một người mẹ khác chăm sóc con, tôi tự thấy mình là người mẹ quá tệ hại, khi cứ cuối tuần là lại phải đi show, không có dịp để gần con. Tôi phải nhờ bà hoặc người khác chăm con hộ.

Kỳ Duyên và hai con gái

Tất nhiên, vẫn có những lúc con tôi có những sự kiện trọng đại, tôi phải hủy show để bay về dự. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ, tôi chưa làm tròn bổn phận của người mẹ.

Tôi cứ nghĩ, con tôi lớn đến nhường này, chưa gặp gì sai lầm là do tôi may mắn, do con nó tự giỏi. Thậm chí, tôi còn tự hỏi sao nó có thể giỏi được khi có một bà mẹ như tôi.

Nhưng rồi một ngày nọ, có một cô bạn khác lại tỏ ra ngưỡng mộ tôi vì nuôi dạy con cái tốt. Từ đó, tôi nhận ra những gì tôi mặc cảm là do tôi tự so sánh mình với người mẹ khác mà ra.

Trong chúng ta, không ai hoàn hảo cả. Muốn tìm đến hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh vì sẽ có những người giỏi hơn, đẹp hơn khiến ta bất mãn với cuộc sống. Từ đó, mình sẽ bị sụp đổ dần dần và khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

Kỳ Duyên và con gái

Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có một ý nghĩa, được ban cho sứ mệnh riêng, nên đừng so sánh mình với người khác.

Tôi rất hạnh phúc khi đi shopping mà gặp được đồ sale

Tiếp đó, tôi thấy ai trong chúng ta cũng muốn thay đổi để cuộc sống đi lên, nhưng nếu cứ nghĩ mình không làm được như người khác thì sẽ tự bỏ cuộc ngay từ đầu.

Vì thế, đừng nghĩ xa vời quá, hãy nghĩ đến những gì mình cần làm ngay trước mắt rồi thực hiện nó.

Nếu cứ ngồi không, tránh né mọi việc, không đương đầu với cuộc sống thì sẽ tạo ra stress, trầm cảm. Từ đó, nó khiến ta tự thấy mình là nạn nhân của cuộc sống, xã hội, gia đình.

Cứ làm một thay đổi nhỏ và nghĩ nó tốt cho mình, bạn sẽ thấy mình khác đi rồi có động lực để cải tạo cuộc sống này.

Ngoài ra, hãy nghĩ đến những gì mình có thay vì những cái mình không có. Đây cũng là một cách giúp bạn hạnh phúc. Cách hay nhất là viết vào giấy 5 điều mình thấy biết ơn cuộc sống vào mỗi ngày.

Ví dụ, trong thời điểm dịch bệnh hoành hành như thế này, chúng ta hãy viết vào giấy những điều như "hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn khỏe", "hôm nay tôi hạnh phúc vì vẫn có việc làm, có tiền", "tôi hạnh phúc vì gia đình tôi vẫn bình yên"…

Hay như bản thân tôi, tôi rất hạnh phúc khi đi shopping mà gặp được đồ sale. Nghe thì có vẻ hời hợt, nhưng mỗi người lại có một hạnh phúc khác nhau và chúng ta nên tận hưởng chúng.

Tóm lại, hãy làm những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên tốt đẹp hơn.