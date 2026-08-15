HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

MC Kỳ Duyên ở biệt thự gần trăm tỷ tại Vũng Tàu cùng con gái NSND Trần Hiếu

Tùng Ninh
|

MC Kỳ Duyên được bạn mời tới chơi nên rủ thêm cả vợ chồng Mạnh Cương và diva Hà Trần.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương đã chia sẻ khoảnh khắc vợ chồng anh cùng con trai tới Vũng Tàu nghỉ dưỡng. Tại đây, vợ chồng Mạnh Cương được MC Kỳ Duyên mời vào ở cùng trong một căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng hàng trăm mét vuông, view nhìn thẳng mặt biển vô cùng giá trị.

- Ảnh 1.

Mạnh Cương và Kỳ Duyên

Được biết, căn biệt thự này thuộc sở hữu của một người bạn Kỳ Duyên, có giá lên đến gần trăm tỷ, nằm trong khu resort Hồ Tràm. Nữ MC được bạn mời tới chơi nên rủ thêm cả vợ chồng Mạnh Cương và diva Hà Trần.

Mạnh Cương chia sẻ: "Khu này phải nói là đẹp nhất tại Hồ Tràm, xây cũng được 10 năm rồi". Anh tỏ ra vô cùng choáng ngợp khi bước vào căn biệt thự vì nó quá đẹp và rộng, có nhiều phòng ốc và cả hồ bơi nhìn ra biển, bao quanh là vườn cây xanh được cắt tỉa thường xuyên, thảm cỏ xanh mướt.

MC Kỳ Duyên ưu ái dành cho vợ chồng Mạnh Cương một phòng lớn view biển. Anh trầm trồ thốt lên: "Quá đã! Trời ơi đã quá, view biển kìa. Cả gia đình 3 người ở đây là ngon rồi, nghe thấy tiếng sóng biển luôn, lãng mạn dễ sợ. Biết đâu 3 tháng sau chị Kỳ Duyên về Mỹ nhắn tin cho tôi thông báo có bầu rồi. Trời ơi, đẹp dễ sợ!

- Ảnh 2.

Tương lai chắc chị Kỳ Duyên cũng phải làm một căn ở đây như thế này đi. Mai mốt chị Kỳ Duyên nhận em là em ruột đi rồi bảo anh Peter (chủ nhân căn biệt thự) cho chúng em mượn nửa ngày thôi, không cần cả ngày đâu.

Khu này có mấy nhà đầu tư thì chị Kỳ Duyên quen với anh Peter là một trong những chủ đầu tư đó. Anh ấy có mấy căn biệt thự như thế này ở đây và mỗi căn giá lên đến gần trăm tỷ. Nói chung là bây giờ mình bỏ chị Kỳ Duyên ra một bên để làm quen với bạn của chị ấy. Vợ chồng tôi muốn mua một căn ở đây nhưng mới để dành được trăm triệu, không biết khi nào mua được.

Tôi nghe nói mấy căn ở đây, có căn lên đến cả nghìn mét vuông, căn thì 500m2, căn 300m2 Lúc nó mới hot lên, giá thuê một đêm phải lên đến 50 triệu đồng".

- Ảnh 3.

Kỳ Duyên và Hà Trần

Sau một ngày tham quan, tắm biển, vợ chồng Mạnh Cương đi ăn tối cùng MC Kỳ Duyên, lúc này diva Hà Trần mới xuất hiện. Được biết, Hà Trần và Kỳ Duyên cũng có mối quan hệ thân thiết với nhau.

NSƯT Hoài Linh mang lại may mắn cho một phụ nữ
Tags

Hà Trần

Kỳ Duyên

mạnh cương

sao Việt

showbiz

Hải ngoại

Diva

MC Kỳ Duyên

Hồ Tràm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại