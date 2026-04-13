MC Kỳ Duyên: "Em không dám nghĩ đến anh, em không dám viết cho anh, vì sợ em sẽ tan vỡ"

Ngày 11/4, nhiều nghệ sĩ hải ngoại bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Công Thành. Được biết, Công Thành tên thật là Vũ Công Thành, sinh năm 1947 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn với dòng nhạc trẻ và nhạc ngoại, sở hữu ngoại hình cao ráo nên được gọi là "sếu vườn".

Sau khi định cư ở nước ngoài, ông tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ và MC, trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu. Vợ ông là ca sĩ Lynn - người Mỹ nhưng hát tiếng Việt lưu loát và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các chương trình biểu diễn.

Ca sĩ Công Thành và bà xã người Mỹ

Trong số những đồng nghiệp tiếc thương Công Thành, MC Kỳ Duyên - người từng gắn bó và có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Công Thành đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động, khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Kỳ Duyên viết: "Hai hôm nay từ khi được tin anh mất, em vẫn chưa chia buồn vì thật sự em vẫn chưa tin là anh đã ra đi… Anh của em cao to vạm vỡ thế kia, ăn to nói lớn thế kia, cười hô hố thế kia, tóc chải không một sợi sai nếp thế kia?

Em chưa biết tin anh bệnh, em chưa nghe nói anh đâu, em mới gặp anh tháng trước ở một buổi tiệc, vẫn cười nói. Làm sao anh có thể ra đi nhanh như vậy?

Mấy hôm nay em không dám nghĩ đến anh, em không dám viết cho anh vì em sợ em sẽ không cầm lòng được và em sẽ tan vỡ, nên em cứ để nó yên đó như một vết thương âm ỉ, tạm băng lại và nhét vội dưới một góc khuất trong tâm hồn, để tìm quên với những công việc bận rộn hàng ngày".

MC Kỳ Duyên bày tỏ nỗi xót xa khi biết tin ca sĩ Công Thành qua đời

Những dòng chia sẻ cho thấy cú sốc lớn của nữ MC khi mất đi một người anh thân thiết. Không chỉ đau xót, Kỳ Duyên còn xúc động nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Công Thành. Cô kể: "Nhưng hôm nay, sáng Chủ Nhật, thức dậy với cơn mưa đầu hè hiếm hoi ở Cali, nằm một mình trong căn phòng trống trải… em không còn lý do gì để trốn chạy ký ức, nhất là khi vừa nhận được clip video của anh và em hát trong băng đĩa cách đây 33 năm do Nhật Bình gửi."

Ban đầu, nữ MC lo sợ khi xem lại đoạn video vì không biết mình sẽ đối diện cảm xúc ra sao. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi ký ức mang đến cả nước mắt lẫn sự ấm áp: "Em đã chuẩn bị sẵn cho những cơn bão lòng đánh tới, nhưng em ngạc nhiên là khi coi hình ảnh của hai anh em mình thì bên cạnh những giọt nước mắt, vẫn còn nụ cười mỉm nhẹ và một niềm ấm áp dâng lên trong em".

Kỳ Duyên cũng kể lại quãng thời gian được Công Thành tận tình chỉ dạy khi cả hai tập luyện chung. Là ca sĩ chuyên nghiệp, ông đã hướng dẫn cô từng câu hát, cách bè phối. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi cả hai hát ca khúc "Brother Louie" của nhóm Modern Talking, nhưng không hiểu rõ lời, cuối cùng đành "chế" lại câu hát cho qua. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã trở thành ký ức không thể quên.

Công Thành và Kỳ Duyên là những người anh em, đồng nghiệp thân thiết

Cô nghẹn ngào chia sẻ thêm: "Mưa ngoài trời đã tạnh và mưa trong em cũng nguôi… càng nghĩ đến anh lại càng làm cho lòng em ấm lại vì những kỷ niệm với anh toàn là những kỷ niệm vui". Đồng thời nhắc lại những câu chuyện hài hước của người anh quá cố khiến cô “vừa khóc vừa cười”.

Cuối cùng, MC Kỳ Duyên xúc động viết: "Em đã thắp nhang nhờ mẹ Mai ra đón anh. You’ve brought so much joy and laughter not only to me but everyone you’ve touched. I love you my brother. Don’t worry, I will be here for Lynn. Au revoir. We will meet again in heaven (tạm dịch: "Anh đã mang đến rất nhiều niềm vui và tiếng cười không chỉ cho em, mà còn cho tất cả những ai anh từng chạm đến. Em yêu mến anh. Đừng lo, em sẽ ở đây chăm lo cho Lynn. Tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường)".