Danh hài Xuân Hinh: "Một ngày, tôi chỉ ăn có 70 nghìn thôi, không dám ăn đến 100 nghìn"

PV |

"Biết bao thứ tiền, đâu đâu cũng tiền. Quanh năm đời ta chỉ lo tiền thôi", Xuân Hinh dí dỏm hát.

Danh hài Xuân Hinh gây chú ý khi chia sẻ về bữa ăn giản dị và thói quen sinh hoạt tiết kiệm của mình. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, ông vẫn giữ lối sống mộc mạc, gần gũi như người nông dân Bắc Bộ.

Trong clip đăng tải trên trang cá nhân, "vua hài đất Bắc" dí dỏm giới thiệu: "Đây là bữa cơm trưa của Xuân Hinh. Không biết độ này làm sao mà thở thôi cũng béo, chứ đừng nói đến chuyện ăn. Ăn cũng có dám ăn đâu. Một ngày, tôi chỉ ăn có 70 nghìn thôi, không dám ăn đến 100 nghìn. Đây, bữa cơm có mấy con cá rán, tí đậu, tí rau, tí nước bí để húp".

Clip danh hài Xuân Hinh chia sẻ về bữa cơm trưa giản dị của mình

Nam nghệ sĩ cũng hài hước nhưng đầy chiêm nghiệm khi nhắc lại lời dạy xưa: "Các cụ bảo bệnh cũng do cái mồm, mà họa cũng do cái mồm. Cứ nghĩ đến câu đó lại sợ không dám ăn". Không chỉ chuyện ăn uống, ông còn tiết lộ việc hạn chế đi lại vì chi phí tăng cao: "Mà xăng độ này không hiểu sao lại đắt thế chứ. Không dám đi ra đường, một ngày vừa đi, vừa về chỉ hết có 1,5km thôi. Động cái gì là tiền".

Không quên "tấu hài", Xuân Hinh còn ngẫu hứng hát: "Biết bao thứ tiền, đâu đâu cũng tiền. Quanh năm đời ta chỉ lo tiền thôi". Sau bữa cơm, ông chia sẻ thêm: "Ăn xong, thì vợ cho tí củ đậu, mấy miếng ổi, vài quả mận, bưởi, mua chẳng hết bao nhiêu. Các chế cho ý kiến xem ăn thế này đã gầy chưa, có tốt không nhé".

- Ảnh 1.

Dù sở hữu gia sản giàu có, nhưng Xuân Hinh lại giữ thói quen ăn uống giản dị

Những chia sẻ chân thật, hóm hỉnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước lối sống giản dị của một nghệ sĩ gạo cội.

Hiện tại, Xuân Hinh không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước, mà dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng. Ông sống cùng gia đình trong căn nhà bề thế ở Hà Nội, tận hưởng cuộc sống an yên, chăm sóc vườn tược và thỉnh thoảng tham gia các chương trình phù hợp.

- Ảnh 2.

Dù đã ở tuổi ngoài 60, nam danh hài vẫn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời. Ông thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội, từ việc nấu ăn, trồng cây đến những câu chuyện hài hước mang đậm chất Xuân Hinh. Chính sự mộc mạc, gần gũi này giúp ông luôn giữ được tình cảm đặc biệt trong lòng công chúng.

Không chỉ là nghệ sĩ hài, Xuân Hinh còn được đánh giá cao trong việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống như chèo, quan họ. Những đóng góp của ông trong suốt nhiều thập kỷ đã giúp ông trở thành một trong những tên tuổi lớn của sân khấu miền Bắc.

