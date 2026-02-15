MC Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn

Công khai bạn trai mới sau thời gian kín tiếng

Tối 14/2, MC Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt. Trong bức ảnh được đăng tải, cô nắm tay bạn trai khi cùng đi dạo và dùng bữa. Dòng trạng thái bằng tiếng Anh với nội dung “Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì bạn đã ở đây” nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hoàng Oanh nhận được nhiều lời chúc phúc khi công khai có bạn trai mới.

Dù chưa tiết lộ danh tính hay diện mạo của nửa kia, động thái này được xem là lần đầu nữ MC công khai mối quan hệ tình cảm sau 4 năm ly hôn. Bên dưới bài đăng, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ủng hộ khi cô mở lòng trở lại.

Trước đó, Hoàng Oanh chia sẻ rằng việc tìm kiếm một người đồng hành mới là điều đẹp đẽ, nhưng cũng đi kèm những cân nhắc thận trọng. Với cô, bất kỳ mối quan hệ nào ở hiện tại đều cần sự trưởng thành, tôn trọng và phù hợp với vai trò làm mẹ.

Hoàng Oanh kết hôn với Jack Cole vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, đến tháng 4/2022, cả hai xác nhận hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau chia tay, hai bên giữ thái độ văn minh, cùng thống nhất chăm sóc con trai chung là bé Max. Chồng cũ của cô cũng đã có cuộc sống riêng.

Cân nhắc và thận trọng về hạnh phúc mới

Chia sẻ về cuộc hôn nhân đã qua, Hoàng Oanh thừa nhận mình từng “vỡ mộng” khi đời sống hôn nhân không hoàn toàn màu hồng. Sự khác biệt về văn hóa được cô xem là thử thách lớn nhất. Cô cho rằng trong khi phụ nữ Việt Nam thường đặt gia đình làm trung tâm, thì văn hóa phương Tây đề cao tính độc lập và quyền tự do cá nhân, nguyên nhân tạo nên những xung đột trong đời sống chung.

Dù vậy, nữ MC không quy chụp hay chỉ trích. Cô nhìn nhận đó là sự khác biệt về tư duy và bối cảnh sống. Sau ly hôn, cả hai vẫn duy trì sự tôn trọng lẫn nhau. Bé Max đều đặn gọi điện cho bố và ông bà nội, được tạo điều kiện kết nối với cả hai bên gia đình.

Sau ly hôn, Hoàng Oanh dành thời gian cho bản thân như quay lại phòng tập, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc ngoại hình và tinh thần.

Chia sẻ trong talk show hồi tháng 1, Hoàng Oanh cho biết con trai đi học từ sáng đến chiều nên buổi tối và cuối tuần là khoảng thời gian cô ưu tiên tuyệt đối cho con.

Từ khi làm mẹ, Hoàng Oanh nhận thấy mình thay đổi đáng kể. Cô từng là người nóng tính, dễ phản ứng, nhưng nay trở nên điềm tĩnh hơn. Cô học cách kiểm soát cảm xúc, lựa chọn phương pháp giao tiếp phù hợp với con và chính mình.

Những năm đầu sau ly hôn, nữ MC gần như dành toàn bộ thời gian cho con trai. Tuy nhiên, khi bé Max lớn hơn, cô bắt đầu quan tâm trở lại đến bản thân như quay lại phòng tập, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc ngoại hình và tinh thần. Là trụ cột kinh tế, cô ý thức rõ trách nhiệm và nỗ lực làm việc để xây dựng cuộc sống ổn định.

Ở hiện tại, hạnh phúc lớn nhất của Hoàng Oanh là gia đình bình an. Khi được hỏi về việc tìm hạnh phúc mới, cô chia sẻ: "Có một người bạn đồng hành mới là điều đẹp đẽ nhưng cũng đi kèm sự đánh đổi khiến tôi cân nhắc và thận trọng".

Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Hot Vteen 2006 và Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Ngoài vai trò MC, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim điện ảnh như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu…