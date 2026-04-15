MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm nhận kỷ niệm chương hơn 20 năm cống hiến nghệ thuật

Như Mây |

MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm không giấu được sự xúc động khi nhận kỷ niệm chương hơn 20 năm cống hiến nghệ thuật.

Trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, đơn vị này đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba – phần thưởng của Nhà nước ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm nhận kỷ niệm chương hơn 20 năm cống hiến nghệ thuật - Ảnh 1.

Kim Huyền Sâm và các bậc tiền bối của Nhà hát mà cô luôn kính trọng.

Trải qua 4 thập kỷ phát triển, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam là một trong những đơn vị nghệ thuật tích cực đổi mới kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Nhiều thế hệ nghệ sĩ đã tham gia xây dựng, góp phần đưa các chương trình nghệ thuật đến với công chúng trên cả nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch". Đây là hình thức ghi nhận đối với cá nhân có thời gian hoạt động và đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng nhận 6 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình công tác.

MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm nhận kỷ niệm chương hơn 20 năm cống hiến nghệ thuật - Ảnh 2.

MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm hạnh phúc khi được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm nhận kỷ niệm chương hơn 20 năm cống hiến nghệ thuật - Ảnh 3.

NSND Trần Bình là người sếp - người Thầy mà Kim Huyền Sâm kính trọng và biết ơn.

Kim Huyền Sâm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hơn 20 năm, đảm nhiệm nhiều vai trò như MC và ca sĩ. Với giọng nói truyền cảm và phong cách dẫn dắt ổn định, cô tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện biểu diễn. Bên cạnh đó, cô cũng xuất hiện với vai trò ca sĩ trong một số chương trình sân khấu.

Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô coi Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam là ngôi nhà thứ hai, cái nôi hun đúc kinh nghiệm và nuôi dưỡng đam mê suốt hơn hai thập niên gắn bó.

Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, Kim Huyền Sâm còn sở hữu sắc vóc xinh đẹp và từng đoạt danh hiệu "Nữ hoàng tài năng". Nữ nghệ sĩ còn dành thời gian để hoàn thiện tri thức và hiện tại, cô là Thạc sĩ Kinh tế.

MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm nhận kỷ niệm chương hơn 20 năm cống hiến nghệ thuật - Ảnh 4.
MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm nhận kỷ niệm chương hơn 20 năm cống hiến nghệ thuật - Ảnh 5.
MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm nhận kỷ niệm chương hơn 20 năm cống hiến nghệ thuật - Ảnh 6.

Kim Huyền Sâm sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Kim Huyền Sâm sinh ngày 21/12/1985. 16 tuổi đạt giải nhì tiếng hát Thầy và Trò tỉnh Hà Tây (tên cũ nay thuộc Hà Nội). 18 tuổi được đặc cách vào trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội khoa Thanh nhạc.

20 tuổi vừa học năm cuối và bắt đầu công tác tại Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Trung Ương nay là Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam với vai trò ca sĩ - MC.

Kim Huyền Sâm sở hữu chiều cao 168 với số đo 3 vòng 87-58-90. Chính vì thế ngay từ trẻ cô đã làm người mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang và thường xuyên là gương mặt trang bìa cho các tạp chí nổi tiếng. Năm 2016, Kim Huyền Sâm đoạt giải Nữ hoàng Tài năng. Ngoài vai trò MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm còn rất đắt show ngồi "ghế nóng" các cuộc thi người đẹp, ca hát.

