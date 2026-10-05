Mazda MX-5 thắng áp đảo hạng mục 'Xe chất chơi của năm' tại Car Choice Awards 2026

Tạo ra cách biệt lớn so với vị trí á quân, Mazda MX-5 có một chiến thắng tuyệt đối tại bảng đấu khốc liệt “Xe chất chơi của năm” thuộc khuôn khổ Car Choice Awards 2026.

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, đêm Gala vinh danh Car Choice Awards (CCA) 2026 đã chính thức diễn ra, khép lại mùa giải thứ năm đầy cảm xúc. Trong đêm trao giải, chiến thắng thuyết phục của huyền thoại mui trần Mazda MX-5 tại hạng mục “Xe chất chơi của năm” đã khiến giới mộ điệu thỏa mãn.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 tiếp tục khẳng định triết lý xuyên suốt: “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”. Vượt qua những tiêu chí kỹ thuật khô khan, 15 giải thưởng năm nay vinh danh các mẫu xe, sự kiện và nội dung thực sự chạm đến nhu cầu và cảm xúc thực tế của người tiêu dùng Việt.

Kết quả chung cuộc là sự đúc kết từ hành trình bình chọn gắt gao của cộng đồng, kết hợp cùng hai vòng đánh giá chuyên sâu từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), các chuyên gia, nhà báo cùng loạt KOL/KOC uy tín trong ngành ô tô.

Mẫu xe Điểm Hội đồng (chiếm 70%) Điểm bình chọn (chiếm 30%) Điểm chung cuộc Mazda MX-5 4,0 5,0 4,3 Lotus Emira 2,9 4,0 3,23 Toyota Land Cruiser FJ 3,1 3,0 3,07 Ford Ranger Raptor V6 2,9 2,0 2,63 Volkswagen Golf 2,1 1,0 1,77

Ông Trần Giáp - Founder Vietnam Road Trip, cùng bà Bùi Mai Linh - Đại diện Xe Hay trao cúp và bằng cho ông Trương Thanh Tuấn - Giám đốc Kinh doanh thương hiệu Mazda tại Hà Nội.

Hạng mục “Xe chất chơi của năm” vốn luôn là sân chơi khốc liệt nhất, bởi nó hướng đến những sản phẩm sở hữu thiết kế và cá tính sắc nét, tạo ra sự khác biệt hoàn toàn về diện mạo hoặc phong cách so với phần còn lại của thị trường.

Tại đây, Mazda MX-5 đã chứng minh sức hút không thể chối từ khi giành lấy 4,3 điểm chung cuộc, bỏ xa vị trí á quân là Lotus Emira (3,23 điểm) với khoảng cách lên tới hơn 1,0 điểm.

Sự đồng thuận cao đối với MX-5 còn thể hiện rõ ở điểm số từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn. Mẫu xe thể thao Nhật Bản dẫn đầu tuyệt đối với 4,0 điểm. Các vị trí bám đuổi phía sau lần lượt là Toyota Land Cruiser FJ (3,1 điểm), bộ đôi Lotus Emira và Ford Ranger Raptor V6 (cùng đạt 2,9 điểm), và Volkswagen Golf với 2,1 điểm.

Chiến thắng của Mazda MX-5 không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Đây là mẫu xe thể thao mui trần 2 chỗ huyền thoại, sinh ra để phục vụ những tay lái say mê trải nghiệm vận hành nguyên bản.

Sự "chất chơi" của MX-5 đến từ thiết kế vô cùng nhỏ gọn với kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.915 x 1.735 x 1.240 (mm), cùng chiều dài cơ sở đạt 2.312 mm – nhỏ hơn đáng kể so với các mẫu sedan hạng B và C phổ thông tại Việt Nam hiện nay. Tỉ lệ thiết kế này kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau (RWD) mang lại một trọng tâm thấp và độ lanh lẹ hiếm có, biến mỗi khúc cua thành một màn trình diễn của cảm xúc.

Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Người dùng được trao trọn quyền kiểm soát với 2 tùy chọn: hộp số tự động 6 cấp êm ái hoặc hộp số sàn 6 cấp dành riêng cho những tín đồ đam mê sự can thiệp cơ khí.

Hiện tại, Mazda MX-5 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, mức giá khởi điểm từ 1,339 tỷ đồng. Không chạy đua về sự bề thế hay các trang bị phô trương, MX-5 chọn cách chinh phục khách hàng bằng thiết kế vượt thời gian và triết lý tập trung tối đa vào người lái. Ngôi vương "Xe chất chơi của năm" tại CCA 2026 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho một biểu tượng cá tính giữa thời đại xe hơi đang ngày càng được số hóa.