Mazda CX-8 bán bằng Santa Fe, Sorento cộng lại: Người Việt đổi gu hay do thời cuộc?

Khi những cái tên từng bán chạy không còn xuất hiện dày đặc, một câu hỏi lớn được đặt ra: gu người Việt đã đổi, hay cuộc chơi đã khác?

Từng là lựa chọn gần như mặc định của nhiều gia đình Việt nhờ thiết kế bắt mắt, trang bị dồi dào và giá bán dễ tiếp cận, xe Hàn Quốc nay đang cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt. Ngay trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường, sự hiện diện của các mẫu xe đến từ Hàn Quốc ngày càng thưa thớt, thậm chí có thời điểm gần như vắng bóng.

Không khó để nhận ra thị trường đã thay đổi. Khi những cái tên từng “làm mưa làm gió” như Santa Fe hay Sorento không còn giữ được vị thế, câu chuyện không đơn thuần nằm ở sản phẩm, mà còn ở cách người dùng đang định nghĩa lại giá trị của một chiếc xe.

Trước đây, xe Hàn chiếm ưu thế nhờ chiến lược nhiều trang bị và giá hợp lý. Nhưng hiện tại, các đối thủ từ Nhật Bản ngày càng hoàn thiện hơn, từ thiết kế, trang bị cho đến chính sách giá. Khi khoảng cách dần bị san lấp, tâm lý người dùng cũng bắt đầu thay đổi theo hướng thận trọng và quay về giá trị cốt lõi nhiều hơn.

Ở một góc nhìn khác, sự nổi lên của các thương hiệu mới – đặc biệt là làn sóng xe Trung Quốc – đang khiến bức tranh thị trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ cạnh tranh về sản phẩm, cuộc đua còn nằm ở mức độ hiện diện truyền thông, cách tiếp cận khách hàng và cả sự “ồn ào” cần thiết để tạo dấu ấn.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận nền tảng của xe Hàn vẫn còn đó, chẳng hạn như chất lượng cải thiện, hệ thống dịch vụ rộng và chi phí sử dụng hợp lý. Vấn đề có lẽ nằm ở cách họ thích nghi với một thị trường đang thay đổi nhanh hơn dự kiến.

Liệu đây chỉ là một nhịp chững tạm thời hay là dấu hiệu của một sự dịch chuyển dài hạn? Những phân tích cụ thể hơn từ chuyên gia Đoàn Anh Dũng sẽ được hé lộ trong video Trên Ghế ngay bên dưới.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

