Mazda CX-6e ra mắt gần Việt Nam: Giá quy đổi từ 963 triệu đồng, lớn hơn CX-5, dáng coupe sành điệu, chạy 555km/sạc

Mazda CX-6e là mẫu SUV điện hoàn toàn mới được bán tại Thái Lan với hai phiên bản, giá từ 1,259 triệu baht. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Mazda CX-6e chốt giá tại Thái Lan

Mazda CX-6e được phân phối tại Thái Lan với hai phiên bản gồm Premium và Premium Sport. Giá bán lần lượt là 1.259.000 baht (khoảng 963 triệu đồng) và 1.299.000 baht (khoảng 994 triệu đồng).

Cả hai phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Mazda CX-6e là phiên bản dành cho thị trường quốc tế của mẫu xe điện EZ-60 tại Trung Quốc, phát triển thông qua hợp tác giữa Mazda và Changan.

Mazda CX-6e được mở bán tại Thái Lan.

Tại Thái Lan, xe được bảo hành trong 8 năm hoặc 160.000 km, áp dụng cho cả xe và pin cao áp. Khách hàng còn được tặng bảo hiểm vật chất năm đầu, bộ sạc tại nhà kèm lắp đặt và dịch vụ Mazda Connectivity trong 5 năm.

Phân khúc của CX-6e

Mazda CX-6e có kích thước dài 4.850 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.620 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.902 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 160 mm.

CX-6e có kích thước tầm trung.

Khoang hành lý phía sau có dung tích 468 lít và tăng lên 1.434 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có khoang chứa đồ phía trước dung tích 80 lít.

Với kích thước này, CX-6e nằm trong nhóm SUV điện cỡ trung. Mẫu xe này nhỏ hơn CX-8 và lớn hơn CX-5.

Thiết kế khác biệt so với xe Trung Quốc cùng nền tảng

Dù sử dụng nền tảng EPA1 của Changan Deepal S07, Mazda CX-6e có thiết kế ngoại thất và nội thất riêng. Mẫu xe mang ngôn ngữ thiết kế Soul Motion của Mazda, đồng thời được hãng phát triển lại các yếu tố liên quan đến hệ thống treo, khả năng vận hành và điều khiển.

Xe có các chi tiết đặc trưng của SUV điện hiện đại như tay nắm cửa ẩn, đèn LED và mui kính toàn cảnh. Hai phiên bản tại Thái Lan cũng có khác biệt về trang bị, trong đó bản Premium Sport sử dụng bộ mâm 21 inch thay cho loại 19 inch trên bản Premium.

Thiết kế xe vẫn thể hiện nét đặc trưng của Mazda dù nền tảng Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý trong cabin Mazda CX-6e là màn hình siêu rộng độ phân giải 5K, kích thước 26,45 inch, tích hợp hệ thống giải trí hỗ trợ Dolby Atmos.

Xe có cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng độc lập, lọc bụi mịn PM2.5, đèn viền nội thất 256 màu và ghế bọc vật liệu Maztex. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có nhớ vị trí và thông gió; ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng.

Bản Premium Sport được bổ sung ghế sau có chức năng thông gió và sưởi, cùng hệ thống gương chiếu hậu kỹ thuật số. Hình ảnh từ camera hai bên được hiển thị trên màn hình OLED 9 inch trong cabin, thay thế gương chiếu hậu truyền thống.

Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây cùng hệ thống âm thanh 23 loa.

Nội thất tối giản và hiện đại.

Cấu hình động cơ điện

Mazda CX-6e tại Thái Lan sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa 185 km/h.

Bộ pin lithium-ion LFP có dung lượng 77,9 kWh. Theo công bố của hãng, bản Premium dùng mâm 19 inch có phạm vi hoạt động 555 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC. Con số này giảm còn 524 km trên bản Premium Sport do sử dụng mâm 21 inch.

Hệ truyền động điện cho tầm vận hành lớn.

Về sạc điện, xe hỗ trợ sạc AC tối đa 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 194 kW. Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% là 24 phút; nếu sạc từ 30% lên 80%, thời gian cần thiết là 15 phút. Xe cũng hỗ trợ cấp điện cho thiết bị bên ngoài thông qua tính năng V2L với công suất tối đa 3,5 kW.

Trang bị an toàn

Mazda CX-6e được trang bị gói hỗ trợ lái xe ADAS cấp độ 2, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ giữ làn đường.

Các trang bị khác gồm camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ quan sát xuyên gầm theo hình ảnh camera, cảnh báo mở cửa và 9 túi khí.

Việc Mazda CX-6e được bán tại Thái Lan bổ sung thêm một lựa chọn SUV điện cỡ trung trong danh mục sản phẩm của hãng tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, mức giá quy đổi sang tiền Việt chỉ có giá trị tham khảo, không phản ánh giá bán dự kiến tại Việt Nam nếu mẫu xe được phân phối trong nước.

Ảnh: Autolifethailand