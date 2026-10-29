Mazda CX-5 thế hệ mới bán giá 1 tỷ 2 chưa chắc người Việt đã còn muốn mua như hiện tại và đây là lý do

Hình ảnh đã lộ diện, xe đã xuất hiện tại trạm thử khí thải, nhưng Mazda CX-5 thế hệ mới vẫn chưa có lịch ra mắt chính thức. Điều gì khiến “con gà đẻ trứng vàng” này vẫn chưa được làm mới tại Việt Nam?

Suốt năm 2026, người mê xe Việt gần như đã thuộc lòng diện mạo của Mazda CX-5 thế hệ mới. Xe có phom dáng khỏe khoắn hơn và cụm đèn mới mang hơi hướng CX-50 bán tại Mỹ. Thế nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn bỏ ngỏ, đó là bao giờ mẫu xe này mới thực sự đến tay khách hàng?

Mazda CX-5 thế hệ mới từng được trưng bày tại Việt Nam. Ảnh: AP

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, kế hoạch ra mắt vào tháng 11/2026 nhiều khả năng sẽ lùi sang tháng 1/2027. Trong số Trên Ghế lần này, chuyên gia Đoàn Anh Dũng chỉ ra 3 lý do chính đứng sau sự chậm trễ.

Đáng chú ý nhất là bài toán giá bán. Mazda toàn cầu đã chuyển hướng sang định vị “Japanese Premium”, và CX-5 mới được cho là sẽ thay đổi lớn về cấu hình. Theo ước tính của chuyên gia, những thay đổi này có thể đẩy giá bản cao nhất chạm mốc tiền tỷ.

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng phân tích những cơ hội và thách thức của Mazda CX-5 mới. Ảnh: Trên Ghế

Vấn đề là CX-5 thành công tại Việt Nam không hẳn vì sản phẩm hoàn hảo, mà vì mức giá quá hấp dẫn so với những gì nó mang lại. Ở một phân khúc mà giá gần như là yếu tố quyết định, liệu người dùng có chịu chi thêm cho một chiếc CX-5 “lái hay” hơn?

Hai lý do còn lại liên quan đến linh kiện tồn kho, thói quen bán song song hai thế hệ của THACO và cả kế hoạch truyền thông. Anh Dũng thẳng thắn đưa ra một cảnh báo về kịch bản xấu nhất nếu giá xe vượt quá một ngưỡng nhất định.

Vậy THACO sẽ chọn con đường nào: chấp nhận lợi nhuận mỏng để giữ ngôi vương doanh số, hay vẫn quyết tâm đi theo hướng cao cấp? Câu trả lời sẽ có trong video dưới đây.



