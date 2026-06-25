Máy phát hiện nói dối bóc trần Lisa (BLACKPINK)

Mối quan hệ giữa Lisa và Jisoo (BLACKPINK) ở thời điểm hiện tại khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Lisa (BLACKPINK) vừa tham gia buổi phỏng vấn cho tạp chí danh tiếng Vanity Fair, đáng nói cuộc trò chuyện này có sử dụng máy phát hiện nói dối. Tại đây, Lisa được hỏi liệu cô có cảm thấy những người chỉ biết nói 1 ngôn ngữ là lười biếng hay không. Nữ thần tượng lập tức trả lời: “Không, họ không lười đâu” . Thế nhưng, thiết bị của Vanity Fair đã báo tín hiệu cho thấy câu trả lời của Lisa là 1 lời nói dối. Điều này đồng nghĩa với việc có thể trong lòng em út BLACKPINK có cho rằng những người chỉ biết 1 ngôn ngữ là lười nhác.

Ngay sau đó, người phỏng vấn đề nghị Lisa nhìn vào ống kính máy quay và yêu cầu khán giả hãy nhanh chóng bắt tay vào việc học thêm ngôn ngữ thứ 2. Khi người phỏng vấn vừa dứt lời, Lisa đã bật cười trước khi thừa nhận rằng học ngôn ngữ thứ 2 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn, qua đó khuyến khích người xem hãy học thêm ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ.

Từ đây, 1 bộ phận khán giả bất ngờ cho rằng Lisa đang công khai cà khịa thành viên cùng nhóm Jisoo, bởi theo những netizen này thì Jisoo chỉ thành thạo mỗi tiếng Hàn Quốc.

Lisa bị phát hiện nói dối khi ngoài miệng nói rằng những người chỉ biết 1 ngôn ngữ không hề lười biếng. Nói cách khác, trong lòng nữ ca sĩ lại suy nghĩ ngược lại với những gì mình nói ra và thực sự cho rằng những người như trên là lười nhác. Ảnh: Koreaboo

Lisa bất ngờ bị tố tranh thủ đá đểu Jisoo trong bài phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair mới đây. Ảnh: Naver

Thế nhưng, nhiều fan đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực Lisa khi nhấn mạnh, nữ idol 9X chỉ đang đưa ra lời khuyên về việc học ngoại ngữ chứ không hề đá đểu, châm chọc Jisoo hay bất kỳ ai khác. Đồng thời, người hâm mộ còn cho biết thêm, khả năng ngoại ngữ của Jisoo đã cải thiện đáng kể, hiện nữ ca sĩ có thể hiểu và trò chuyện được bằng tiếng Anh với người nước ngoài.

Bên cạnh đó, fan còn tung ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Lisa - Jisoo luôn có mối quan hệ tốt đẹp từ khi còn làm thực tập sinh cho tới tận thời điểm hiện tại, nên không thể nào có chuyện Lisa lại đi chê bai, cà khịa người chị thân thiết với mình. Đơn cử như trong buổi phỏng vấn cho tạp chí Vanity Fair mới đây, Lisa đã dành cho Jisoo nhiều lời chân thành khi nhớ lại những ngày đầu tới Hàn Quốc làm thực tập sinh và theo đuổi ước mơ làm idol: “Nhớ lại lúc đó tôi gần như không biết tiếng Hàn, còn chị ấy lại không nói được nhiều tiếng Anh. Vậy mà cả 2 đứa bọn tôi vẫn tìm ra cách để trò chuyện được với nhau, và có rất nhiều cuộc nói chuyện vui vẻ lắm”.

Trước đó, khi tham gia chương trình Real Man 300, Lisa từng bật khóc khi đọc lá thư chứa đựng tình cảm chân thành mà Jisoo gửi tới cô. Lá thư có nội dung như sau: “Lisa à, mấy hôm nay thời tiết nóng quá. Chị tò mò không biết em đang ra sao. Sớm về và đi ăn gì đó ngon ngon cùng chị nhé. Thương em. Mong là em sẽ trở về với nụ cười rạng rỡ trên môi”. Trong thư, Jisoo còn đính thêm hình ảnh chụp chung với Lisa. Trước tình cảm thân tình của đàn chị, Lisa đã thốt lên ngay trên sóng truyền hình: “Cảm động quá”. Từ đây, nhiều fan khẳng định tình cảm Lisa - Jisoo dành cho nhau vẫn luôn chân thành và không thể có chuyện Lisa lại đi gây hấn với người chị em tốt của mình ngay trong 1 buổi phỏng vấn cho tạp chí lớn.

Lisa từ trước đến nay vẫn luôn dành những lời tốt đẹp để nói về người chị cả trong nhóm - Jisoo. Ảnh: X