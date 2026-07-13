May mắn khó tin: Vừa trúng Jackpot hơn 83 tỷ đồng, người đàn ông ở TP.HCM lại trúng số lần thứ 5, nhận thêm 240 triệu đồng

Sau khi trúng Jackpot hơn 83 tỷ đồng và liên tiếp 3 lần trúng số trong tháng 6, anh Bùi Văn Mạnh (TP.HCM) tiếp tục trúng 240 triệu đồng từ 16 tờ vé số Long An, đánh dấu lần thứ 5 gặp may chỉ trong gần 2 tháng.

Sau 4 lần liên tiếp trúng xổ số, anh Bùi Văn Mạnh (ở TPHCM) tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi tiếp tục trúng số lần thứ 5 chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Theo thông tin trên Tri Thức - Znews, anh Tăng Thanh Bảo, chủ đại lý vé số Nhã Linh (phường Dĩ An, TP.HCM), cho biết chiều 11/7, anh Bùi Văn Mạnh (phường An Phú) trúng 16 tờ giải nhì vé số Long An. Bộ số trúng là 191688, với số tiền là 15 triệu đồng/tờ. Tổng giá trị giải thưởng là 240 triệu đồng.

"Hôm thứ 7 (ngày 11/7) tôi còn vài xấp vé chưa bán được. Anh Mạnh là khách quen nên lấy hết", anh Bảo nói và cho biết thêm toàn bộ vé anh Mạnh mang đến đổi đều còn nguyên vẹn và đủ điều kiện lĩnh thưởng.

Chia sẻ sau khi nhận tin vui, anh Mạnh nói chỉ mua để ủng hộ người bán vé số. "Tôi mua ủng hộ mấy tờ vé chót thôi. Không ngờ lại trúng nữa. Mừng lắm! Đây là lần may thứ 5 của tôi rồi", anh Mạnh vui vẻ nói.

Trước đó, Chia sẻ với báo Dân Trí, anh Bùi Văn Mạnh cho biết hôm 27/5 khi hai vợ chồng đang dọn dẹp nhà cửa thì nhận được một cuộc điện thoại của chủ đại lý vé số ở phường Bến Cát (TPHCM) thông báo ạnh trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế). Mọi chuyện diễn ra đột ngột, cả gia đình không dám tin đó là sự thật.

"Tôi mua vé số như một thói quen hằng ngày, chưa bao giờ nghĩ có cơ hội trúng độc đắc. Hôm nhận giải, tôi không đeo mặt nạ, vì nghĩ người thật, việc thật, không có gì phải sợ", anh Mạnh nhớ lại.

Trong tháng 6, niềm vui tiếp tục "gõ cửa" gia đình.

Ngày 18/6, anh trúng giải với 30 tờ vé số của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận, tổng giá trị 1 tỷ đồng. Đến ngày 22/6, người đàn ông tiếp tục trúng giải ba của xổ số miền Nam với tổng trị giá 160 triệu đồng.

Tại kỳ quay ngày 30/6 của Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, anh trúng giải khuyến khích với 16 vé số có cùng dãy 489966, nhận tổng số tiền thưởng 96 triệu đồng (trước thuế). "Sau 4 lần trúng giải, tôi tâm niệm cần giúp đỡ, chia sẻ với cộng đồng", anh bộc bạch.

Được biết, thói quen mua xổ số đã được anh duy trì hơn 10 năm qua. Mỗi tháng, anh dành khoảng 2 triệu đồng để mua các tấm vé, hy vọng may mắn sẽ đến với gia đình.

Người đàn ông thường mua vé từ những người bán dạo hoặc các đại lý gần nơi làm việc. Mỗi lần mua, anh lựa chọn theo cảm nhận, không có bí quyết hay quy luật đặc biệt nào.

"Mua vé số giúp giải trí, hy vọng gặp may mắn. Hàng ngày, tôi vẫn tập trung vào công việc chính, không ngồi mơ mộng suốt cả ngày", anh bày tỏ.