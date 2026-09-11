HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

May mắn cho Hồ Quỳnh Hương lấy người chồng thuần chay giàu có

Tùng Ninh
|

"Nhưng thật may mắn ông trời khéo ghép đôi đã đưa tới một người đàn ông tốt, có lối sống thuần chay" – Hồ Quỳnh Hương nói.

Mới đây, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã chia sẻ đôi điều về chồng mình. Cô nói trên trang cá nhân: "Hương là người ăn thuần chay nên luôn nghĩ khó kiếm được bạn đời cùng chọn lối sống giống mình.

Vì vậy Hương có lúc rất ngại lập gia đình vì lo rằng sẽ khó hoà hợp trong ẩm thực và lối sống. Nhưng thật may mắn ông trời khéo ghép đôi đã đưa tới một người đàn ông tốt, có lối sống thuần chay, biết chăm lo gia đình và còn tặng cho Hương một món quá lớn nhất là bé Táo.

Cảm ơn ân trên và cuộc sống đã trao cho Hương hạnh phúc giản đơn mỗi ngày nhưng ấm áp lắm ạ!".

May mắn cho Hồ Quỳnh Hương lấy người chồng thuần chay giàu có - Ảnh 1.

Hồ Quỳnh Hương và chồng

Hồ Quỳnh Hương là một trong những nghệ sĩ Việt nổi tiếng với lối sống thuần chay và thiền định suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ bắt đầu ăn chay trường từ năm 2009, đồng thời chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực ẩm thực thuần chay để lan tỏa phong cách sống này.

Cô từng chia sẻ từng e ngại việc lập gia đình vì lo khó tìm được người có cùng quan điểm ăn uống và triết lý sống. Tuy nhiên, cô đã duyên nợ gắn kết với doanh nhân Hoàng Công Thành, người hơn cô 2 tuổi và cũng là người ăn chay trường suốt 20 năm.

Sự tương đồng về lối sống xanh và ăn chay chính là cầu nối quan trọng giúp cả hai thấu hiểu, gắn bó. Tháng 5/2025, cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới tại Đảo Rều (Quảng Ninh) sau nhiều năm bên nhau.

May mắn cho Hồ Quỳnh Hương lấy người chồng thuần chay giàu có - Ảnh 2.

Hôn lễ của vợ chồng Hồ Quỳnh Hương thu hút sự chú ý khi phục vụ toàn bộ thực đơn tiệc cưới là các món ăn thuần chay. Sự kiện này còn được một số trang tin quốc tế ghi nhận là đám cưới thuần chay quy mô lớn ấn tượng tại Việt Nam.

Việc kết hôn với một người cùng trường chay giúp Hồ Quỳnh Hương tiếp tục duy trì trọn vẹn lối sống thuần chay bền vững.

Nữ ca sĩ hải ngoại nói thẳng: "Mình không là một hình bóng của bất cứ ai hết"
Tags

Hồ Quỳnh Hương

Hoàng Công Thành

Ăn chay

Đảo Rều

quảng ninh

đồ chay

chồng Hồ Quỳnh Hương

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại