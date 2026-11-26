Các nhà khoa học thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã phát triển máy ly tâm siêu trọng lực có khả năng mô phỏng một số quá trình biến đổi địa chất và môi trường kéo dài hàng trăm năm chỉ trong vài ngày.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã phát triển máy ly tâm siêu trọng lực có khả năng mô phỏng một số quá trình biến đổi địa chất và môi trường kéo dài hàng trăm năm chỉ trong vài ngày.

Theo trang tin khoa học Futura-Sciences (Pháp), máy ly tâm siêu trọng lực mang tên CHIEF1900 được đặt tại cơ sở thí nghiệm siêu trọng lực ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nằm sâu khoảng 15m dưới lòng đất.

Thiết bị tạo ra lực ly tâm cực lớn, hình thành trường siêu trọng lực, cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng mô hình thu nhỏ để mô phỏng điều kiện thực tế. Chẳng hạn, trong thí nghiệm ở mức 100 lần trọng lực Trái đất, quá trình chất ô nhiễm di chuyển trong đất vốn kéo dài khoảng 100 năm có thể được tái hiện trong khoảng 3 ngày 15 giờ 36 phút.

Công nghệ này còn hỗ trợ kiểm tra độ ổn định của đập thủy điện, khả năng chịu động đất của nền móng, nguy cơ sạt lở và độ bền của các công trình dưới biển sâu. Qua đó, các nhà khoa học có thêm dữ liệu phục vụ thiết kế công trình an toàn, giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường.

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