Máy hút ẩm mất bao lâu để làm khô một căn phòng, đâu là mẹo "tăng tốc" cho máy?

Máy hút ẩm mất bao lâu để làm khô một căn phòng? Theo các chuyên gia, nếu chọn máy phù hợp với diện tích, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt chỉ trong vài giờ – độ ẩm giảm đáng kể, không khí dễ chịu hơn ngay lập tức.

Ảnh minh họa.

Thời gian cụ thể phụ thuộc vào:

- Kích thước phòng: Phòng nhỏ (dưới 20m²) có thể khô ráo trong 4-8 giờ; phòng lớn hơn cần 12-24 giờ hoặc vài ngày nếu ẩm nặng.

- Mức độ ẩm ban đầu: Không khí ẩm ướt cao (trên 80%) sẽ cần thời gian dài hơn so với mức trung bình.

- Công suất máy: Máy mạnh (hút 10-20 lít/ngày) hoạt động nhanh hơn máy nhỏ.

- Yếu tố khác: Nhiệt độ phòng, thông gió, và nguồn ẩm (như quần áo ướt, nấu ăn, tắm).

Mẹo để máy hút ẩm làm việc nhanh hơn, tiết kiệm điện

- Đóng kín cửa sổ/cửa phòng để tránh ẩm từ ngoài tràn vào.

- Đặt máy ở giữa phòng, cách tường và đồ đạc để không khí lưu thông tốt.

- Bật chế độ cao (high fan) lúc đầu, sau đó chuyển sang tự động.

- Tránh để máy chạy quá lâu gây khô quá mức – đặt mục tiêu 45-55% là lý tưởng.

Máy hút ẩm không phải "phép màu tức thì", nhưng dùng đúng cách sẽ giúp phòng khô nhanh chóng, ngăn mốc meo và mang lại không khí thoải mái chỉ sau vài giờ.

Đầu tư một chiếc máy tốt là bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức so với việc chờ khô tự nhiên.