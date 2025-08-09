Gần đây, một đoạn video lan truyền cho thấy một máy bay cánh quạt không xác định, dường như được cải tiến để bắn hạ UAV cảm tử Nga, phương tiện này sau đó được xác định là phi cơ cánh quạt nông nghiệp của Séc - Moravan Z-137 Agro Turbo.

Để bắn hạ mục tiêu, "máy gặt ngô" này được trang bị các giá treo tên lửa không đối không R-73. Nhờ vậy, giờ đây nó có khả năng bắn hạ không chỉ máy bay không người lái trinh sát, mà còn cả tên lửa hành trình và UAV cảm tử dạng Shahed-136.

Máy bay nông nghiệp Zlin Z137T AgroTurbo mang theo tên lửa R-73.

Tất nhiên, máy bay này sẽ không thể đuổi kịp một tên lửa hành trình có tốc độ nhanh hơn nó gần gấp ba lần. Nhưng trên đường bay trực diện, Z137T có đủ thời gian để đánh chặn UAV cảm tử khi bắn tên lửa R-73 vào mục tiêu.

Đặc điểm của Moravan Z-137 Agro Turbo như sau: tốc độ tối đa 285 km/h, độ cao bay lớn nhất 5.500 mét, tầm hoạt động 641 km, trọng lượng cất cánh đầy tải khoảng 2.500 kg. Hiện nay số lượng máy bay này trên thế giới không còn nhiều vì đã ngừng sản xuất, ước tính chỉ còn khoảng vài chục chiếc.

Trước đây Ukraine từng hoán cải máy bay huấn luyện Yak-52 cho vai trò này, nhưng khi đó phi công phải mở cửa buồng lái và cố gắng bắn hạ mục tiêu bằng súng tự động, do vậy phương án với Z137T tinh vi hơn nhiều.

Phương án hoán cải chiếc máy bay nông nghiệp Zlin Z137T AgroTurbo để mang tên lửa thực sự rất độc đáo.

Về việc lắp đặt tên lửa R-73 trên những máy bay như vậy, đây là lần đầu tiên điều này xảy ra ở Ukraine. Tuy nhiên, một số sản phẩm tương tự trên bộ và trên biển đã được sản xuất trước đó, điển hình như tích hợp vào xuồng không người lái Magura V5.

Nhìn chung, có thể kết luận rằng nếu tên lửa R-73 vẫn được sử dụng và tiếp tục được tích hợp vào ngày càng nhiều nền tảng khác nhau thì Ukraine có một kho dự trữ rất lớn để triển khai thêm một thời gian dài nữa.