Mấy chị Tây "đảo ngói" tại Việt Nam: Pháp sư nước mình múa vài đường kéo, mái tóc hồi sinh từ chân đến ngọn, visual ai cũng nở hoa

Mái tóc của khách Tây qua tay “pháp sư” Việt như được hồi sinh, từng lọn tóc đều bồng bềnh, mềm mại, nhan sắc lên hương ngút trời.

Dịch vụ gội đầu và cắt tóc từ lâu đã là những trải nghiệm khiến không ít du khách Tây thích thú khi đến Việt Nam. Đặc biệt với phái nữ, việc chăm chút cho mái tóc và diện mạo luôn được ưu tiên, nên nhiều chị em không ngần ngại tranh thủ “lên đời” nhan sắc ngay trong chuyến du lịch. Không chỉ dừng lại ở những dịch vụ cơ bản, ngày càng nhiều du khách muốn thử các dịch vụ làm tóc chuyên sâu như uốn, duỗi, nhuộm hay nối tóc... Và khi mạnh dạn trao mái tóc cho những “pháp sư” Việt, các chị khách Tây thường nhận về thành quả khiến chính chủ cũng phải xuýt xoa. Qua bàn tay của các thợ tóc, mái tóc được biến hóa rõ rệt, từ màu sắc, độ dài đến kiểu dáng đều được điều chỉnh theo đúng mong muốn của khách hàng. Chỉ sau vài giờ, diện mạo đã lên hương, nhan sắc thăng hạng rõ rệt, có người còn như được trẻ ra vài tuổi.

Nguồn hình ảnh: TikTok @lauracrackle1

Nguồn hình ảnh: TikTok @saskiafield

Nguồn hình ảnh: TikTok @

Khi gặp tình trạng tóc khô xơ, dễ gãy rụng, thiếu độ bóng hoặc đơn giản là muốn mái tóc trở nên mềm mượt, các chị khách Tây thường sẽ trao đổi trực tiếp với thợ để tìm ra dịch vụ phù hợp. Trước khi bắt tay vào làm, những “pháp sư” Việt sẽ kiểm tra tình trạng tóc, lắng nghe mong muốn của khách rồi tư vấn cách xử lý cũng như lựa chọn gói dịch vụ tương ứng. Điểm đáng chú ý là cùng một dịch vụ nhưng có thể có nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào sản phẩm sử dụng, kỹ thuật thực hiện và tình trạng tóc. Vì vậy, khách hàng thường được giải thích kỹ về từng lựa chọn trước khi quyết định. Nhờ vậy, các chị khách Tây có thể chủ động cân nhắc và chọn được gói vừa phù hợp với mái tóc, vừa đúng với nhu cầu làm đẹp của mình.

Chị khách Tây trải nghiệm dịch vụ duỗi hơi nước tại Việt Nam (Nguồn hình ảnh: TikTok @hana.hair)

Bên cạnh duỗi tóc để sở hữu mái tóc suôn mượt, nhuộm tóc cũng là một trong những dịch vụ được các chị khách Tây yêu thích khi muốn làm mới hình ảnh. Các “pháp sư” Việt sẽ tư vấn kỹ lưỡng về màu sắc, lựa chọn tone phù hợp với nền tóc và mong muốn của khách trước khi thực hiện. Nhờ tay nghề khéo léo cùng quy trình chăm sóc kỹ lưỡng, thành quả sau khi nhuộm khiến khách hàng cảm thấy vô cùng ưng ý: màu lên đẹp, chuẩn mong muốn mà mái tóc vẫn giữ được độ mềm mại, chắc khỏe.

Nữ khách Tây thăng hạng nhan sắc sau màn "đảo ngói" với tông hồng ngọt ngào (Nguồn hình ảnh: TikTok @nami.hair.salon)

Nối tóc là một trong những dịch vụ được phái nữ ưa chuộng khi đã “chán” mái tóc ngắn và muốn nhanh chóng thay đổi diện mạo. Các chị khách Tây khi đến Việt Nam cũng không bỏ qua trải nghiệm này, nhất là khi có thể biến mái tóc ngắn thành tóc dài, dày và bồng bềnh hơn chỉ sau vài giờ. Do chất tóc của người châu Á và châu Âu có những khác biệt nhất định, thợ tóc thường sẽ kiểm tra kỹ nền tóc trước khi thực hiện để lựa chọn cách nối và loại tóc phù hợp. Độ dài, độ dày cũng được tư vấn cẩn thận dựa trên mong muốn của khách, sao cho mái tóc sau khi nối trông hài hòa và tự nhiên. Sau khi hoàn tất, tóc còn được cắt tỉa và tạo kiểu để phần tóc nối hòa vào tóc thật, giúp tổng thể trông mềm mại và đẹp mắt hơn.

Chị khách người Pháp được khen trẻ ra chục tuổi sau màn nối tóc 45cm tại Việt Nam (Nguồn hình ảnh: TikTok @tiemtocnoi)

Có thể thấy, trải nghiệm làm tóc tại Việt Nam đang trở thành một trong những dịch vụ làm đẹp được nhiều du khách nữ nước ngoài yêu thích. Không chỉ có mức giá đa dạng, các salon còn mang đến nhiều lựa chọn từ cắt, gội, nhuộm, duỗi, uốn đến nối tóc, đi kèm quá trình tư vấn và chăm sóc kỹ lưỡng. Với những màn “biến hình” ấn tượng, mái tóc được chăm chút theo đúng mong muốn, không khó hiểu khi nhiều chị khách Tây rời salon với diện mạo mới mẻ, tự tin và hài lòng hơn hẳn.