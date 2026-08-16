Chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 phải quay trở lại hạ cánh vì lý do kỹ thuật.

Thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 được khai thác bằng tàu bay Boeing 787-9. Ngay sau khi xảy ra sự cố, tổ bay thực hiện các quy trình theo quy định và hạ cánh an toàn tại sân bay Munich. Toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn. Hành khách đã được đưa vào nhà ga.

Vietnam Airlines đang phối hợp với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ, bố trí hành trình tiếp theo cho hành khách. Hãng cũng sẽ cung cấp thông tin ngay khi có kết quả kiểm tra và phương án khai thác cụ thể.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chuyến bay VN34 khởi hành từ Munich lúc 13h45 ngày 15/8 (giờ địa phương), sử dụng tàu bay Boeing 787-9 mang số đăng ký VN-A867. Sau khi cất cánh, máy bay không tiếp tục hành trình tới Hà Nội mà bay vòng quanh khu vực Munich trước khi quay lại sân bay khởi hành. Dữ liệu từ Flightradar24 cũng ghi nhận chuyến bay sau đó quay trở lại Munich.

Máy bay Vietnam Airlines quay đầu hạ cánh khẩn cấp ở Munich. (Ảnh minh hoạ)

Theo hình ảnh phát trực tiếp từ sân bay Munich của kênh YouTube Plm Aviation, máy bay bay thấp qua khu vực đường băng trước khi hạ cánh trở lại Munich. Sau khi cất cánh, đuôi máy bay xuất hiện khói màu cam.

Tổ bay quay đầu hạ cánh sau đó, lực lượng cứu hỏa cũng được bố trí sẵn để hỗ trợ.

Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay thẳng từ Hà Nội và TP.HCM tới hai sân bay lớn của Đức là Munich và Frankfurt bằng đội máy bay thân rộng Boeing 787 và Airbus A350. Riêng đường bay Munich được hãng duy trì thường xuyên trong mạng bay giữa Việt Nam và Đức.

Trước đó, chuyến bay VN524 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 24/6 phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hong Kong để cấp cứu một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Theo Vietnam Airlines, chuyến bay VN524 được khai thác bằng máy bay Airbus A350, chở gần 250 hành khách. Trong hành trình bay, hành khách T.A.T. (quốc tịch Việt Nam), ngồi ghế 1K, có biểu hiện sức khỏe không ổn định.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ y tế theo đúng quy trình. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của hành khách không cải thiện sau các biện pháp hỗ trợ ban đầu.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, tổ bay quyết định chuyển hướng hành trình và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hong Kong để hành khách được tiếp cận dịch vụ y tế trong thời gian sớm nhất.