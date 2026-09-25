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Máy bay từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng chở 221 hành khách bốc cháy ngay trước giờ cất cánh, nghi do pin sạc dự phòng

Phạm Trang
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Một chuyến bay Air Seoul từ Incheon (Hàn Quốc) đi Đà Nẵng đã xảy ra hỏa hoạn ngay trước giờ cất cánh, sau khi một túi hành lý đặt dưới ghế hành khách bất ngờ bốc cháy. Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến pin sạc dự phòng.

Theo Yonhap, khoảng 21h ngày 24/9, chuyến bay RS511 của Air Seoul đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon đi Đà Nẵng thì xảy ra hỏa hoạn trong khoang hành khách. Ngọn lửa bắt đầu từ một túi hành lý được một hành khách đặt dưới ghế. Qua kiểm tra, bên trong túi có một cục pin sạc dự phòng được đựng trong một túi riêng.

Ngay khi phát hiện đám cháy, các thành viên phi hành đoàn đã lập tức xử lý và dập lửa. Lực lượng cứu hỏa cũng được điều động đến hiện trường để kiểm tra tình hình hỏa hoạn và tình trạng sức khỏe của hành khách. Một số hành khách cho biết họ có triệu chứng bất thường về đường hô hấp. Tuy nhiên, không ai phải nhập viện và không ghi nhận thương vong.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Ảnh 2.

Các quy định trên máy bay (Ảnh: Yonhap News)

Thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 221 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Theo thông tin từ Air Seoul, nhiều hành khách đi theo gia đình, tranh thủ kỳ nghỉ Chuseok để tới Đà Nẵng du lịch. Sau sự cố, toàn bộ hành khách được yêu cầu rời khỏi máy bay. Air Seoul sau đó thay một máy bay khác để đảm bảo an toàn và tiến hành kiểm tra. Chuyến bay khởi hành muộn khoảng 2 giờ 50 phút so với lịch trình ban đầu.

Trên máy bay thay thế có 219 hành khách, sau khi 2 người chủ động hủy chuyến.

Air Seoul và lực lượng cứu hỏa đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy. Theo nhận định ban đầu, pin sạc dự phòng được cho là nguồn phát lửa, dù hành khách đã thực hiện biện pháp chống đoản mạch cho thiết bị. Air Seoul cho biết hãng sẽ tăng cường các biện pháp an toàn trong thời gian tới nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự.

Nguồn: YNA

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Tags

Seoul

Incheon

pin sạc dự phòng

chuyến bay

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