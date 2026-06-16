HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga gặp nạn khi hạ cánh

Phạm Nghĩa
|

Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa siêu âm kiêm máy bay mang tên lửa, được đưa vào phục vụ từ những năm 1980.

Trang The Kyiv Independent hôm 15-6 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay ném bom Tu-22M3 bị rơi khi đang hạ cánh trong một chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Irkutsk của nước này.

Theo thông báo, không có thiệt hại nào trên mặt đất và máy bay lúc đó không mang theo vũ khí.

Máy bay tu - 22 m3 của Nga gặp nạn khi hạ cánh trong chuyến bay huấn luyện - Ảnh 1.

Máy bay Tu-22M3. Ảnh: The Moscow Times

Một ủy ban từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đã được cử tới hiện trường để điều tra vụ việc.

Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa siêu âm kiêm máy bay mang tên lửa, được đưa vào phục vụ từ những năm 1980.

Nga thường sử dụng loại máy bay này để phóng các tên lửa hành trình Kh-22 và Kh-32 trong cuộc xung đột với Ukraine.

Vào tháng 4-2024, Ukraine báo cáo đã bắn hạ một chiếc Tu-22M3 lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra.

Máy bay được cho là bị bắn trúng cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 300 km.

Kẹp gãy tay khách hàng, Xiaomi “an ủi” bằng 1000 điểm thưởng chỉ đủ mua cục sạc: Pha xử lý khiến nhiều người cạn lời
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

máy bay TU-22M3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

01:20
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại