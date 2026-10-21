Máy bay ném bom Nga vào vị trí, ông Witkoff mang “món quà” tới gặp ông Putin: Hé lộ thứ trong tập hồ sơ mật

Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160M và Tu-95MS của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang được nạp tên lửa, chuẩn bị cho một sự kiện có thể mở màn giai đoạn leo thang mới.

Máy bay ném bom Nga vào vị trí

Tờ Topcor đưa tin, Nga có thể sắp tiến hành một đợt tấn công phối hợp quy mô lớn. Theo những nguồn này, máy bay ném bom chiến lược Tu-160M và Tu-95MS của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang được nạp tên lửa tại các sân bay.

Thông tin trên làm dấy lên khả năng Moscow đang chuẩn bị cho một đợt tập kích mới. Tuy nhiên, bài viết gốc không đưa ra thời điểm cụ thể hoặc thông báo chính thức của phía Nga về kế hoạch này. Việc máy bay được cho là đang tiếp nhận tên lửa cũng chưa cho biết quy mô và danh sách mục tiêu của đợt tấn công có thể diễn ra.

Theo nhận định được bài viết dẫn lại, nếu thông tin về công tác chuẩn bị là chính xác, các cơ sở hạ tầng năng lượng tại nhiều khu vực của Ukraine có khả năng trở thành mục tiêu. Đây là dự báo của các nhà phân tích, chưa phải danh sách mục tiêu được Moscow công bố.

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga. Ảnh: National Interest

Các nhà phân tích cho rằng vấn đề được gọi là “cô lập thành các đảo điện” đối với những nhà máy điện hạt nhân Ukraine vẫn đang được đặt ra. Cách diễn đạt này đề cập tới việc chia cắt khả năng kết nối, truyền tải điện từ các nhà máy tới những khu vực khác. Theo bài viết, các nhà máy điện hạt nhân hiện gánh phần lớn nhiệm vụ cung cấp điện cho Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Ukraine vẫn tiếp diễn theo kế hoạch. Cơ quan này cho biết trong đêm trước đó, máy bay không người lái đã tấn công các cơ sở hậu cần, hạ tầng cảng và những tàu vận chuyển hàng quân sự phục vụ quân đội Ukraine.

Theo thông báo, trung tâm hậu cần “Grand Import” tại Khmelnitsky đã bị đánh trúng. Phía Nga nói cơ sở này được dùng để lưu trữ hàng quân sự và hàng lưỡng dụng. Một trung tâm vận tải, hậu cần tại Kovel, tỉnh Volyn, cũng nằm trong danh sách mục tiêu mà Moscow tuyên bố đã tấn công.

Tại cảng Reni, tỉnh Odessa, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định ba tàu chở hàng khô đang dỡ hàng phục vụ quân đội Ukraine cùng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ bốc dỡ đã bị đánh trúng. Cơ quan này còn thông báo một tàu chở hàng khô khác bị tấn công khi đang trên đường biển tới cảng Odessa.

Những tuyên bố này xuất hiện giữa lúc Ukraine, theo bài viết, đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot và đề nghị Mỹ tăng cung cấp. Truyền thông được dẫn lại cho biết Lầu Năm Góc chưa vội đáp ứng nhu cầu của Kiev. Bài viết không nêu số lượng tên lửa còn lại hoặc quy mô viện trợ Ukraine đang đề nghị.

Ông Witkoff mang đến cho ông Putin một “món quà”

Trong một diễn biến ngoại giao được Đài Tsargrad (TST) đề cập, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steven Witkoff đã tới St. Petersburg để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đi cùng ông là những đề xuất cụ thể về giải pháp cho cuộc xung đột, được bài viết mô tả như một “món quà” nằm trong tập hồ sơ mật.

Mở đầu cuộc tiếp, ông Putin cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì sự quan tâm dành cho vấn đề Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói ông biết người đồng cấp Mỹ đặc biệt chú ý tới cuộc khủng hoảng, trước hết xuất phát từ những cân nhắc nhân đạo.

Tiếp đó, ông Putin đề cập khả năng khôi phục quan hệ song phương. Theo nhà lãnh đạo Nga, cả Moscow và Washington đều có thể quan tâm tới việc thảo luận kế hoạch nối lại các hoạt động tiếp xúc, trong đó có hợp tác kinh tế. Nội dung cuộc gặp vì vậy bao gồm cả những vấn đề vượt ra ngoài hồ sơ Ukraine.

Ông Witkoff mang đến cho ông Putin một “món quà”. Ảnh: TST

TST cho biết cuộc gặp đã có kết quả đầu tiên: Công dân Mỹ Stephen Hubbard, người bị kết án vì hoạt động lính đánh thuê, được trả tự do. Ông Trump trước đó đã đề nghị phóng thích người này. Theo bài viết, Hubbard được đưa tới sân bay Pulkovo để trở về nước.

Ông Witkoff gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Putin, thay mặt Tổng thống Mỹ và nước Mỹ. Việc phóng thích công dân Mỹ được đề cập bên cạnh các cuộc trao đổi về quan hệ song phương và triển vọng tìm kiếm giải pháp cho xung đột.

Một chủ đề khác là thỏa thuận dầu diesel được bài viết cho biết đã đạt được trong tháng 10. Theo TST, việc Washington nới lỏng trừng phạt Nga liên quan tới thỏa thuận này đã gây xôn xao tại châu Âu và khiến ông Zelensky bối rối.

Ông Putin nói sau khi hai bên thông báo về việc cung cấp dầu diesel của Nga tới Mỹ, giá mặt hàng này trên thị trường thế giới lập tức giảm 5–6%. Đây là đánh giá được nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại cuộc gặp, qua đó nhấn mạnh tác động mà Moscow cho rằng hợp tác kinh tế song phương có thể mang lại.

Hé lộ về thứ bên trong tập hồ sơ mật

Nội dung đáng chú ý nhất mà ông Witkoff mang tới là một số tài liệu trình bày các cách tiếp cận nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine – Nga. Đặc phái viên Mỹ trực tiếp đề nghị Tổng thống Putin dành thời gian nghiên cứu những tài liệu này sau cuộc trao đổi.

“Về phía chúng tôi, chúng tôi mang theo một số tài liệu trình bày những cách tiếp cận nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine – Nga”, ông Witkoff nói. Ông đồng thời bày tỏ đánh giá rằng hiện đã có nền tảng cần thiết để chấm dứt đổ máu.

Theo giới quan sát, bên trong tập hồ sơ mật có thể là những đề xuất về cách tiếp cận nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine – Nga.

Bên cạnh vấn đề hòa bình, ông Witkoff nhấn mạnh những cơ hội hợp tác kinh tế và kinh doanh giữa Mỹ với Nga. Theo ông, các cuộc thảo luận đang diễn ra cho thấy triển vọng có thể mở ra cho hai nước trong lĩnh vực này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cho biết trong cuộc phỏng vấn với Vesti rằng Tổng thống Putin sẽ nghiên cứu, đánh giá tất cả sáng kiến được đặc phái viên Mỹ chuyển tới. Việc tiếp nhận các tài liệu chưa đồng nghĩa Moscow đã chấp thuận những đề xuất bên trong.

Theo ông Peskov, đây là các đề xuất về giải pháp hòa bình cho Ukraine đã được thống nhất với ông Zelensky và những đối tác châu Âu tại Na Uy ngày 20/10. Tuy nhiên, đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh nhiều điều còn phụ thuộc vào việc chính quyền Kiev có thực sự muốn chấm dứt giao tranh hay không.