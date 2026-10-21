10 vụ nổ liên hoàn kèm chớp sáng, Kiev-Lutsk rung chuyển - Ông Putin nhận báo cáo nóng, tàu chiến xuất kích

Các vụ nổ liên hoàn diễn ra trong một thời gian ngắn, đánh dấu loạt diễn biến bất ngờ vừa xảy ra trên chiến trường.

Một loạt vụ nổ được ghi nhận tại Kiev, Lutsk và nhiều thành phố của Ukraine trong bối cảnh Nga đồng thời gia tăng hoạt động quân sự ở Baltic. Cùng lúc, Tổng thống Vladimir Putin nhận báo cáo mới về tình hình tại Dobropolye và Alekseyevo-Druzhkovka, cho thấy Moscow đang phát tín hiệu trên nhiều hướng thay vì chỉ tập trung vào một mặt trận.

Kiev-Lutsk rung chuyển, sức ép lan ra hậu phương

Theo truyền thông Nga ngày 21/10, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại Kiev, Lutsk cùng nhiều địa phương khác của Ukraine. Những mục tiêu được nhắc tới chủ yếu liên quan tới hạ tầng giao thông, kho bãi, cơ sở công nghiệp và các điểm hậu cần.

Tại Lutsk, thuộc tỉnh Volyn, hơn 10 vụ nổ lớn được cho là đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, kèm theo những chớp sáng trên bầu trời. Sau đó, một đám cháy lớn xuất hiện tại khu vực bị ảnh hưởng.

Theo thông tin sơ bộ, một số xe tải nằm trong khu vực bị tấn công được cho là đã được quân đội Ukraine sử dụng để vận chuyển UAV.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

Tại Kiev, các mục tiêu được nhắc tới nằm ở quận Solomensky và Desnyansky, trong đó có Nhà máy Cơ khí Kiev, nhà máy thiết bị điện Elecon và doanh nghiệp sản xuất máy bay hạng nhẹ Aeros.

Ngoài thủ đô, sân bay quốc tế tại Dnepropetrovsk cũng xuất hiện trong loạt thông tin về các vụ tấn công. Tại tỉnh Nikolayev, một trung tâm hậu cần mang tên Epicentr được cho là đã bị phá hủy. Các vụ nổ khác còn được ghi nhận tại Poltava, Uman và Zholkva thuộc tỉnh Lvov.

Trước đó, cơ sở Epicentr-K tại Dubno, tỉnh Rovno, cũng bị UAV Nga tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại khu vực này có một tổ hợp kho bãi được sử dụng để phục vụ công tác tiếp tế cho quân đội Ukraine.

Các diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh hệ thống năng lượng và giao thông Ukraine tiếp tục chịu sức ép. Những đợt mất điện tạm thời tại các thành phố lớn, trong đó có Kiev, nhiều lần khiến giao thông công cộng bị gián đoạn, làm nổi bật vai trò của mạng lưới điện, vận tải và hậu cần đối với hoạt động của các đô thị lớn.

Ông Putin nhận báo cáo đặc biệt từ chiến trường

Giữa lúc các vụ nổ liên tiếp được ghi nhận tại nhiều thành phố Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được báo cáo mới về tình hình tại Dobropolye và Alekseyevo-Druzhkovka ở Donetsk.

Theo đó, ông Putin được báo cáo về việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát Dobropolye và Alekseyevo-Druzhkovka, đồng thời về việc loại bỏ một cụm quân Ukraine bị bao vây với quân số khoảng 2.000 người ở phía đông bắc tỉnh Kharkov.

Trung tá Ivan Debitsky, người phụ trách công tác tổ chức hỏa lực thuộc Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Nga, cho biết chiến dịch tại Dobropolye được triển khai với sự phối hợp giữa pháo nòng dài, pháo phản lực và các hệ thống không người lái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo ông Debitsky, lực lượng Ukraine có lợi thế do bố trí trên địa hình cao, khiến hoạt động ngụy trang pháo binh Nga gặp khó khăn. Các đơn vị phải tận dụng khu vực rừng để che giấu khí tài và hạn chế nguy cơ bị UAV phát hiện.

Tuy nhiên, sương mù, mưa, mây thấp và gió mạnh lại tạo thuận lợi cho các đơn vị Nga trong một số giai đoạn bởi những điều kiện này làm hạn chế khả năng hoạt động của UAV Ukraine.

Dobropolye được mô tả là khu vực được củng cố bằng hệ thống phòng thủ Bastion, bao gồm hào chống tăng và các trận địa hỏa lực. Trong giai đoạn đầu, các nhóm trinh sát Nga được đưa vào nhằm xác định cách bố trí phòng thủ trước khi lực lượng chủ lực tiến lên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Cụm quân Trung tâm đã phá hủy khoảng 200 sở chỉ huy và điểm điều khiển UAV của phía Ukraine trong quá trình giao tranh tại đây.

Ở một hướng khác, quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Timoshevka thuộc tỉnh Zaporozhye.

Phóng viên chiến trường Alexander Kots cho rằng Cụm quân "Vostok" đang tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Orekhov, khu vực được coi là một trong những tuyến phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine tại Zaporozhye.

Tại Donetsk, giao tranh cũng tiếp diễn ở Druzhkovka. Theo phóng viên Pavel Kukushkin, các đơn vị Nga đang chiến đấu ở ngoại ô phía nam thành phố, nhưng đà tiến quân gặp trở ngại do phía Ukraine sở hữu một mạng lưới đường ngầm phức tạp phục vụ hậu cần và cơ động lực lượng.

Như vậy, trong khi sức ép được duy trì trên các hướng chiến trường và phía sau chiến tuyến Ukraine, Moscow đồng thời phát tín hiệu rằng phạm vi quan tâm an ninh của Nga không chỉ dừng lại ở khu vực chiến dịch quân sự.

Tàu chiến Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: Moscow Times

Nga điều tàu ra Baltic, tăng bảo vệ Kaliningrad

Trong khi sự chú ý của dư luận vẫn chủ yếu tập trung vào Ukraine, một hướng khác cũng nóng lên: biển Baltic.

Theo thông tin từ phía Nga, Hạm đội Baltic, có sở chỉ huy đặt tại Kaliningrad, đã tăng cường hoạt động trên biển trong bối cảnh phương Tây liên tục đề cập đến khả năng gây sức ép đối với vùng lãnh thổ tách rời này của Nga.

Căng thẳng gia tăng sau những tuyên bố từ Estonia liên quan tới tuyến khí đốt đi qua khu vực Baltic tới Kaliningrad. Moscow coi bất kỳ động thái nào ảnh hưởng tới khả năng bảo đảm năng lượng, giao thông hoặc hậu cần của Kaliningrad là vấn đề an ninh đặc biệt nhạy cảm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố lập trường của Moscow đã được các nước châu Âu biết rõ, đồng thời những tín hiệu cần thiết đã được gửi tới NATO và Liên minh châu Âu.

Theo ông, Brussels cần hiểu hậu quả có thể xảy ra nếu xuất hiện những nỗ lực nhằm cô lập Kaliningrad hoặc làm gián đoạn hoạt động duy trì đời sống của khu vực.

Song song với tuyên bố ngoại giao, các đơn vị quân sự Nga tại Kaliningrad tiếp tục tổ chức huấn luyện.

Kíp chiến đấu của các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bal và Bastion đã diễn tập tấn công tàu chiến của đối phương giả định. Lực lượng đặc nhiệm cũng tiến hành bài tập ngăn chặn các nhóm phá hoại tìm cách xâm nhập các khu vực quân sự.

Trên biển, các tàu chống ngầm cỡ nhỏ Aleksin và Zelenodolsk tiến hành bắn pháo vào mục tiêu trên không và trên biển, diễn tập phòng thủ trước các đợt không kích và sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử.

Trong một bài tập riêng biệt, nhóm tìm kiếm - tấn công phát hiện tàu ngầm của đối phương giả định và thực hành phóng ngư lôi huấn luyện.

Những hoạt động này cho thấy Moscow không chỉ theo dõi chiến trường Ukraine mà đồng thời củng cố một hướng chiến lược khác, nơi bất kỳ sự cố lớn nào liên quan tới Kaliningrad cũng có thể khiến quan hệ Nga - NATO leo thang nhanh chóng.

Moscow bắt đầu tính tới "ván cờ sau cùng"

Chuỗi diễn biến từ Kiev, Lutsk, các hướng chiến trường cho tới Baltic cho thấy bức tranh hiện nay không còn chỉ giới hạn trong câu chuyện giành hay mất từng khu dân cư.

Trong giới bình luận Nga, ngày càng xuất hiện nhiều tranh luận về mục tiêu cuối cùng của cuộc xung đột và cách Moscow sẽ xử lý vấn đề Ukraine nếu đạt được ưu thế quân sự.

Một số cây bút Nga cho rằng sai lầm lớn nhất có thể xảy ra là giành thắng lợi trên chiến trường nhưng không định hình được kết quả chính trị sau đó.

Theo lập luận này, Moscow cần xác định rõ vấn đề lãnh thổ, cơ chế bảo đảm an ninh và vị thế tương lai của Ukraine trước khi đi tới bất kỳ thỏa thuận chấm dứt xung đột nào.

Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng Nga cần tránh lặp lại những quyết định lịch sử mà họ đánh giá là đã để lại hậu quả nhiều thập niên sau đó. Từ góc nhìn này, vấn đề được đặt ra không chỉ là quân đội Nga có thể tiến bao xa, mà là một thỏa thuận sau chiến tranh sẽ được thiết kế như thế nào để tránh nguy cơ xung đột tái diễn.

Tuy nhiên, việc những tranh luận này xuất hiện đồng thời với các hoạt động quân sự từ Ukraine tới Baltic cho thấy trọng tâm thảo luận tại Nga đang dần mở rộng từ câu hỏi "đánh ở đâu" sang "kết thúc cuộc xung đột theo cách nào".