Máy bay L-39 Skyfox trở thành 'sát thủ UAV' nhờ tên lửa FZ275

Máy bay huấn luyện chiến đấu L-39 Skyfox của Cộng hòa Séc sẽ được trang bị hệ thống tên lửa chống UAV FZ275 cỡ 70mm.

Công ty Aero Vodochody của Séc thông báo họ đã ký kết một thỏa thuận với chi nhánh Thales tại Bỉ cho mục đích tích hợp vũ khí: “Sự hợp tác này tập trung vào việc tích hợp và thử nghiệm sâu hơn hệ thống tên lửa 70mm của Thales - Bỉ trên máy bay Skyfox”.

Phiên bản Skyfox trang bị vũ khí chống máy bay không người lái được đặt tên là Drone Hunter (Thợ săn UAV).

Hình ảnh kèm theo cho thấy chiếc L-39 Skyfox với hai cụm ống phóng Thales FZ800 trên giá treo dưới cánh, được thiết kế để sử dụng tên lửa điều khiển bằng laser FZ275, cũng như một cụm thiết bị dẫn đường SiNAB Phoenix trên giá treo trung tâm.

Cụm ống phóng FZ800.

FZ800 là một cụm ống phóng với cơ số 7 quả đạn, có thể tái sử dụng, được thiết kế để triển khai tên lửa dẫn đường bằng laser FZ275. Dự trữ thời hạn sử dụng được công bố là 100 lần khai hỏa cho mỗi ống phóng.

Trong khi đó FZ275 lấp đầy khoảng trống giữa các loại tên lửa tầm xa, giá thành cao và vũ khí pháo binh với các loại rocket không dẫn đường.

Tầm bắn trúng mục tiêu của nó từ 1,5km đến 7km. Độ lệch vòng tròn có thể xảy ra không vượt quá 1m ở khoảng cách 6km. Hệ thống này có khả năng tấn công hiệu quả cả đối tượng đứng yên và di động ở tốc độ lên đến 60km/h.

Tên lửa dẫn đường bằng laser FZ275.

Tên lửa này được trang bị đầu đạn phân mảnh có khả năng xuyên thủng tấm thép dày 6mm, bán kính tác động là 9m.

Vào tháng 3, có thông tin cho biết Ukraine đã nhận được các module chiến đấu cho 5 tên lửa 70mm thuộc loại FZ275 và FZ123 do Thales sản xuất để thử nghiệm chống lại máy bay không người lái của Nga.