Máy bay không người lái nghi từ Nga đâm trúng toà chung cư ở quốc gia thành viên NATO

Minh Hạnh
|

Một máy bay không người lái (UAV) đã rơi xuống một khu chung cư ở miền đông Romania, gần biên giới Ukraine, làm hai người bị thương.

Máy bay không người lái từ Nga đâm vào chung cư Romania - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: RT)

Theo cơ quan chức năng địa phương, một máy bay không người lái mang theo chất nổ đã đâm vào tầng 10 của tòa nhà, gây ra hỏa hoạn. Khoảng 70 cư dân đã được sơ tán. Một phụ nữ đã phải nhập viện với vết bỏng cấp độ một, và một thiếu niên được theo dõi tâm lý vì hoảng loạn.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và đội rà phá bom mìn đang làm việc tại hiện trường.

Một video được đăng tải trên mạng xã hội được cho là ghi lại khoảnh khắc vụ tấn công.

(Nguồn: RT)

Bộ Quốc phòng Romania sau đó ra tuyên bố cho rằng, máy bay không người lái này có nguồn gốc từ Nga và liên quan đến các cuộc tấn công ở Ukraine. Mátxcơva vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Romania đã nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm không phận bằng máy bay không người lái. Trong vụ việc gần đây nhất vào tháng 4, các quan chức Romania cho biết một UAV đã làm hư hại một ngôi nhà và một cột điện gần Galati. Mátxcơva đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy các máy bay không người lái đó là của Nga.

Một số máy bay không người lái bị nghi ngờ là của Ukraine đã xâm phạm không phận các nước Baltic trong những tháng gần đây. Ngày 7/5, một UAV đã làm hư hại bốn bể chứa dầu rỗng ở phía đông Latvia gần biên giới Nga. Mátxcơva đã cáo buộc các nước Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các nước Baltic đã bác bỏ cáo buộc này.

