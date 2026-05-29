Hiện trường vụ việc.

Theo cơ quan chức năng địa phương, một máy bay không người lái mang theo chất nổ đã đâm vào tầng 10 của tòa nhà, gây ra hỏa hoạn. Khoảng 70 cư dân đã được sơ tán. Một phụ nữ đã phải nhập viện với vết bỏng cấp độ một, và một thiếu niên được theo dõi tâm lý vì hoảng loạn.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và đội rà phá bom mìn đang làm việc tại hiện trường.

Một video được đăng tải trên mạng xã hội được cho là ghi lại khoảnh khắc vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Romania sau đó ra tuyên bố cho rằng, máy bay không người lái này có nguồn gốc từ Nga và liên quan đến các cuộc tấn công ở Ukraine. Mátxcơva vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Romania đã nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm không phận bằng máy bay không người lái. Trong vụ việc gần đây nhất vào tháng 4, các quan chức Romania cho biết một UAV đã làm hư hại một ngôi nhà và một cột điện gần Galati. Mátxcơva đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy các máy bay không người lái đó là của Nga.