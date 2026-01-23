Theo thông tin được trên tờ Kyiv Independent, máy bay không người lái này có cùng tên gọi với loại UAV cảm tử của Iran do Nga sản xuất trước đó - "Geran-1", "Geran-2", "Geran-3" và "Geran-4", và được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất .

Đồng thời các chuyên gia của ấn phẩm này nhấn mạnh rằng "Geran-5" khác biệt đáng kể so với các mẫu trước đó về thiết kế khí động học và mục đích sử dụng.

Hình dạng thân của máy bay không người lái mới này giống với tên lửa hành trình hơn là các UAV cảm tử kiểu Shahed với cánh tam giác.

Trước đó, Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã báo cáo rằng Geran-5 là bản sao của máy bay không người lái Karrar của Iran do Nga sản xuất.

Các thành phần cấu tạo nên UAV cảm tử Geran-5 thế hệ mới của Nga.

Điểm khác biệt chính của thiết bị mới là tốc độ bay, ước tính khoảng 500 - 600 km/h. Để so sánh, máy bay không người lái lớn nhất của Nga - chiếc Geran-2, có tốc độ khoảng 180 km/h, khiến Geran-5 trở thành mục tiêu khó đánh chặn hơn nhiều.

Vào tháng1 năm 2026, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ ít nhất 2 máy bay không người lái Geran-5. Một trong số chúng bị phá hủy ở vùng Kyiv, chiếc còn lại ở khu vực thành phố Dnipro.

Một phương tiện đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng chiếc thứ hai thu về trong tình trạng cho phép phân tích chi tiết các bộ phận của nó.

Thông tin tình báo xác định rằng chiếc Geran-5 được trang bị động cơ phản lực Telefly do Trung Quốc sản xuất và bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh.

Vi mạch từ các công ty Mỹ Texas Instruments, CTS Corporation và Monolithic Power Systems, cũng như công ty Infineon Technologies của Đức, đã được tìm thấy trong hệ thống điện tử của chiếc máy bay không người lái.

Ngày sản xuất của từng linh kiện cho thấy chúng được sản xuất sau khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, điều này một lần nữa khẳng định khả năng của Nga trong việc lách luật trừng phạt để sản xuất vũ khí tấn công thế hệ mới.