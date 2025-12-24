Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya, tướng Muhammad Ali Al-Haddad (giữa), tại Trụ sở Bộ Tổng Tham mưu ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/12/2025.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya xác nhận rằng, các dịch vụ mặt đất của nước này đã mất liên lạc với chiếc máy bay khoảng 40 phút sau khi nó cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara. Trước khi mất liên lạc, máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.

Bộ trưởng cho biết, trên máy bay có năm người, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya, tướng Muhammad Ali Ahmed al-Haddad.

Trong một thông báo tiếp theo, bộ trưởng cho biết, các đội cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay, xác nhận vụ tai nạn.

Đoạn video CCTV lan truyền trên mạng được cho là ghi lại một vụ nổ lớn chiếu sáng bầu trời thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, và được cho là có liên quan đến vụ tai nạn máy bay.

Máy bay gặp nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng Tham mưu trưởng Libya và các cộng sự thiệt mạng

Tripoli đã xác nhận rằng, tổng tư lệnh quân đội và các cộng sự của ông đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Thủ tướng Libya Abdul Hamid Dbeibeh cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng, một số quan chức quân sự cấp cao khác cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn cùng với tướng Muhammad Ali Ahmed al-Haddad.

Trong số đó có Tham mưu trưởng Lực lượng Mặt đất, Trung tướng Al-Futuri Ghribil và người đứng đầu Cơ quan Sản xuất Quân sự, Chuẩn tướng Mahmoud Al-Ghadiwi.

“Sự mất mát to lớn này là một đòn giáng mạnh vào quốc gia, vào quân đội và vào toàn thể người dân Libya, vì chúng ta đã mất đi những người đã phục vụ đất nước với sự chân thành, tận tâm, kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu nước”, thủ tướng viết.

Đước biết, phái đoàn quân sự Libya đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán vào đầu ngày 23/12.