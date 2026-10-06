Máy bay đột ngột giảm 8.500 m độ cao trong vòng 7 phút

Cuối cùng chiếc máy bay đã quay về điểm bắt đầu.

Một máy bay chở khách Boeing 777 của hãng British Airways đang trong hành trình từ London (Anh) đến Chicago (Mỹ) đã giảm độ cao 28.000 feet (khoảng 8.500 m) chỉ trong vòng 7 phút sau khi phát tín hiệu khẩn cấp do một "sự cố kỹ thuật" chưa được xác định, đại diện hãng hàng không cho biết vào hôm thứ Hai (5/10).

Chiếc Boeing 777 cất cánh lúc 12:15 trưa theo giờ địa phương, nhưng bắt đầu hạ độ cao chỉ 30 phút sau đó khi đang bay qua vùng trời Ireland, theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware.

Máy bay sau đó đã quay đầu và thực hiện các đường bay zig-zag khoảng 4 tiếng đồng hồ trên khu vực Kênh đào Bristol - vùng biển nằm ở phía tây nước Anh - trước khi hạ cánh an toàn trở lại Sân bay Heathrow ở London vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương.

"Máy bay đã hạ cánh an toàn sau khi các phi công giàu kinh nghiệm của chúng tôi quyết định quay trở lại Heathrow do gặp sự cố kỹ thuật," British Airways tuyên bố trong một email. "Hành khách đã rời khỏi máy bay bình thường và đội ngũ của chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ để điều chỉnh lại kế hoạch di chuyển của họ nhanh nhất có thể."

Sân bay Heathrow hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Các hành khách nhiều khả năng sẽ được hãng hàng không bố trí ở tại các khách sạn cho đến khi chuyến bay khác được sắp xếp, theo đúng quy định của Cục Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh (CAA).

Cơ quan Quản lý Không lưu Quốc gia Anh (NATS) đang chịu nhiều áp lực chỉ trích sau khi hai sự cố kỹ thuật xảy ra liên tiếp trong vòng hai tuần gần đây đã gây ra tình trạng chậm chuyến nghiêm trọng tại nhiều sân bay của Anh, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. NATS cho biết nguyên nhân của các đợt gián đoạn này là do lỗi phần mềm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Anh, bà Heidi Alexander, thừa nhận rằng tình huống này "cực kỳ gây bức bối" đối với các hành khách.

Với 84,5 triệu lượt khách trong năm ngoái, Heathrow xếp thứ bảy trong danh sách các sân bay bận rộn nhất thế giới, theo dữ liệu công bố bởi Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI).

Hoạt động di chuyển qua sân bay Heathrow từng bị gián đoạn nghiêm trọng vào tháng 3 năm ngoái khi một vụ hỏa hoạn lớn tại trạm biến áp điện gây ra sự cố mất điện rạng sáng tại trung tâm giao thông toàn cầu này. Sự cố đóng cửa đã ảnh hưởng đến hơn 1.300 chuyến bay và 200.000 hành khách. Sau khi điều tra 600 bằng chứng liên quan đến trạm biến áp, Cơ quan Vận hành Hệ thống Năng lượng Quốc gia Anh đã loại trừ các yếu tố phá hoại và kết luận trong một báo cáo rằng sự cố độ ẩm có thể phòng tránh được là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, làm gần 70.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.

Nguồn: NBC News