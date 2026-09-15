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Máy bay chở 1 nam ca sĩ bốc cháy dữ dội sau khi trượt khỏi đường băng

Chi Chi
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Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy vụ tai nạn kinh hoàng.

Một chiếc máy bay tư nhân chở một nam ca sĩ cùng bảy người khác đã bốc cháy dữ dội sau khi chạy chệch khỏi đường băng. Ca sĩ Rey Vaqueiro đang trên đường đến một buổi biểu diễn thì chiếc máy bay hạ cánh hỏng tại một sân bay ở Parelhas, Brazil, vào rạng sáng Chủ Nhật (13/9).

Nam ca sĩ 26 tuổi, tên thật là David Linhares Pereira de Sousa, dự kiến sẽ biểu diễn tại Parelhas lúc 2:30 sáng sau khi vừa đứng trên sân khấu ở Moreno chỉ vài giờ trước đó. Phi công, phi công phụ, Rey và 5 người khác trên máy bay đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng phát. Không có ai bị thương, nhưng chiếc Cessna 550 Bravo (sản xuất năm 2006) đã bị phá hủy hoàn toàn trong đám cháy.

Cả hai động cơ của máy bay đều bốc cháy sau tai nạn. Lực lượng chữa cháy đã mất khoảng 5 giờ để khống chế ngọn lửa. Đại diện lực lượng cứu hỏa cho biết: "Các chiến sĩ đã dập tắt đám cháy và làm mát động cơ trong khi lượng nhiên liệu còn lại cháy hết."

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Hình ảnh tại hiện trường

Đường băng được báo cáo là không gặp vấn đề gì và giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của phi cơ vẫn còn hiệu lực. Rey, các thành viên trong ê-kíp cùng phi hành đoàn đã được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra y tế và hiện có sức khỏe ổn định. Một chiếc máy bay khác chở các thành viên còn lại trong đội của nam ca sĩ đã hạ cánh an toàn trước đó vài phút.

Rey đến từ São Paulo, chuyên thể hiện dòng nhạc truyền thống của vùng đông bắc Brazil. Anh có lịch trình biểu diễn dày đặc với 33 show và chỉ có 4 ngày nghỉ trong tháng này. Ca khúc "Body Splash" ra mắt năm 2025 của anh đã đạt 19 triệu lượt xem trên YouTube.

- Ảnh 3.

Ca sĩ Rey Vaqueiro

Sau vụ tai nạn, Rey đã hủy các buổi biểu diễn dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật tại Custódia và Canhotinho. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Brazil (CENIPA) sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nguồn: Express

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Tags

Brazil

máy bay

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