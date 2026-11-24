Vai trò mới đó là nền tảng thử nghiệm vũ khí đã được giao cho máy bay chiến đấu F-104G từ thời Chiến tranh Lạnh.

Máy bay chiến đấu F-104 Starfighter đã ngừng phục vụ trong Không lực Mỹ vào năm 1969, ngay sau khi trở về từ một cuộc chiến ở châu Á. Thời gian hoạt động lâu nhất của chúng là trong Không quân Ý, nơi dòng phi cơ này kết thúc trực chiến vào năm 2004.

Hiện đơn vị duy nhất trên thế giới vận hành những chiếc chiến đấu cơ siêu âm lịch sử nói trên là công ty tư nhân Starfighters Space của Mỹ (sở hữu 7 chiếc). Họ sử dụng chúng như những phòng thí nghiệm bay công nghệ cao và để huấn luyện các phi hành gia cũng như phi công thử nghiệm tương lai.

Với thiết kế khí động học độc đáo và tốc độ lên đến Mach 2, F-104 lý tưởng để thử nghiệm các thiết bị hàng không vũ trụ tiên tiến, cảm biến và nhiều bộ phận của tàu vũ trụ tương lai.

Máy bay chiến đấu F-104G là nền tảng thử nghiệm tên lửa đánh chặn Reaver.

Starfighters Space và Horizon Apogee đã công bố một loạt những bài thử nghiệm bay của chiến đấu cơ F-104G với tên lửa Reaver tiên tiến, dự kiến diễn ra vào quý 2 năm 2027.

Các kỹ sư sẽ đánh giá hiệu suất của tên lửa khi gắn trên cánh và sau đó là trong quá trình tách rời. Dữ liệu thu thập được sẽ giúp chuẩn bị cho những lần thử nghiệm tiếp theo, bao gồm cả chuyến bay có động cơ.

Reaver đang được Horizon Apogee phát triển như một tên lửa đánh chặn siêu thanh dành cho Lục quân Mỹ. Nó dự kiến sẽ được trang bị động cơ phản lực ramjet Orthrus.

Tính năng độc đáo của Reaver là khả năng tự động chuyển đổi từ chế độ phản lực ramjet (đốt cháy dưới tốc độ âm thanh) sang chế độ phản lực siêu âm (đốt cháy trên tốc độ âm thanh), cho phép tên lửa đạt tốc độ siêu vượt âm. Một cuộc thử nghiệm thành công nguyên mẫu thu nhỏ của động cơ đã diễn ra vào mùa hè năm 2026.

Tên lửa Reaver gắn động cơ ramjet đang được phát triển như một phương tiện đánh chặn tốc độ cao để tiêu diệt những mục tiêu trên không phức tạp của đối phương, và có lẽ cả tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh.