Máy bay Cheyenne đã rơi vào “máy photocopy” Trung Quốc, đã thế còn mất luôn cả phi công!

Trung Quốc như muốn nói: Chúng tôi không khẳng định điều gì, quyền đánh giá thuộc về các bạn.

Trong bài viết mang tiêu đề: “Cheyenne đã lọt vào “máy photocopy” của Trung Quốc và xóa luôn cả phi công”, trang Topwar đánh giá cao máy bay R6000 của Trung Quốc, vốn được cho là bản sao y nguyên của mẫu Cheyenne từ Mỹ.

R6000 được đánh giá là mối đe dọa thực tế mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải kiêng dè.

Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên

Bắc Kinh lại vừa thực hiện một bước đi chiến lược mới. Không ồn ào, không cần đến những tuyên bố đao to búa lớn kiểu "vô song trên thế giới" hay các chiến dịch truyền thông phóng đại, người Trung Quốc đang lầm lũi hiện thực hóa các tham vọng công nghệ của mình.

"Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên" — câu cổ ngữ phương Đông này dường như đang phản ánh chính xác nhất chiến lược phát triển quân sự hiện nay của họ.

Biểu hiện rõ nhất cho chiến lược này chính là sự chuyển mình của R6000 — dòng máy bay không người lái (UAV) mà giới quan sát quốc tế nhiều lần khẳng định là "bản sao nguyên bản" từ dòng trực thăng lai Cheyenne của Mỹ. Từ các thử nghiệm bay treo cố định tại chỗ, R6000 hiện đã chính thức bước vào giai đoạn bay tự do không dây buộc.

Mô hình này đang dần trưởng thành và bắt đầu sải cánh. Phía Trung Quốc, như một thói quen truyền thông kinh điển, đã chủ động tạo ra những đợt "rò rỉ" thông tin nhỏ giọt theo kiểu: "Chúng tôi không khẳng định điều gì, quyền đánh giá thuộc về các bạn."

Những hình ảnh và thước phim rò rỉ sau đó được lan truyền rộng rãi luôn chứa đựng nhiều chi tiết kỹ thuật đắt giá, buộc giới chuyên gia quân sự phải đặc biệt lưu tâm. Dù R6000 chưa đạt tới tầm vóc của dự án tàu không gian giả tưởng "Bạch Đế", nhưng nó là minh chứng rõ ràng cho một bước tiến công nghệ có thật.

Đoạn video được công bố gần đây ghi lại lần đầu tiên dòng tiltrotor không người lái R6000 thực hiện chuyến bay tự do. Đây là bước đột phá lớn so với các bài kiểm tra giới hạn bằng dây buộc trước đó.

Thiết kế của R6000 lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt do có nhiều nét tương đồng với mẫu tiltrotor có người lái thế hệ thứ hai MV-75A Cheyenne II của hãng Bell (Mỹ). Xét trên quy mô chiến lược, sự xuất hiện của dòng khí tài này sẽ mang lại lợi thế mang tính bước ngoặt cho cả Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) lẫn các nhà khai thác dân sự.

Năng lực đáng gờm

Theo các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, chiếc UAV khổng lồ này có thể dễ dàng cất cánh thẳng đứng, thực hiện động cơ xoay vòng khi đang bay treo và chuyển trạng thái sang bay hành trình một cách ổn định nhờ hệ thống cánh quạt kép đã xoay trục hoàn toàn.

Trước đó, công chúng mới chỉ được tiếp cận các đoạn phim thử nghiệm neo tại chỗ để kiểm tra tính năng cân bằng cơ bản. Giờ đây, tiến trình thử nghiệm cho thấy cấu trúc tổng thể của dòng máy bay này đã hoạt động hết sức trơn tru.

Quan sát kỹ các hình ảnh, có thể thấy cụm động cơ của máy bay được thiết kế dạng hở. Tương tự như dòng MV-75 của Mỹ, R6000 sở hữu phần vỏ động cơ cố định kết hợp với càng đáp phía mũi có khớp nối. Cấu trúc này khác biệt hoàn toàn so với dòng tiltrotor thế hệ đầu V-22 Osprey — nơi toàn bộ cụm vỏ động cơ phải xoay lật lên xuống như một khối thống nhất.

Sau chuỗi ảnh thử nghiệm bay treo có dây buộc vào tháng 11 năm ngoái, việc liên tiếp xuất hiện các tư liệu mới cho thấy chương trình này đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết của quá trình thử nghiệm vẫn được giữ kín, việc thực hiện thành công các chuyến bay tự do kéo dài đã là một cột mốc mang tính quyết định đối với bất kỳ chương trình tiltrotor nào. Đây là phân khúc cực kỳ phức tạp về cả tính khí động học lẫn hệ thống điều khiển bay, điều mà ngay cả siêu phẩm V-22 Osprey của Mỹ cũng phải mất nhiều năm trầy trật mới hoàn thiện được.

Trước đó, vào tháng 10/2024, hình ảnh về nguyên mẫu hoàn chỉnh đầu tiên của R6000 đã lộ diện tại cơ sở sản xuất của tập đoàn United Aircraft ở Vu Hồ, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Dự án này còn được biết đến với tên gọi UR6000 hay "Chương Ưng" (Bóng thép), từng được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) 2024.

Được phát triển bởi United Aircraft, R6000 hiện là một trong những dòng tiltrotor không người lái có kích thước lớn nhất thế giới. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng (VTOL) của trực thăng và tốc độ, tầm bay vượt trội của máy bay cánh cố định, R6000 — ít nhất là trên danh nghĩa dân sự — được thiết kế cho các nhiệm vụ "hậu cần, cứu trợ thiên tai, tuần duyên và các hoạt động tiếp cận vùng sâu vùng xa không có đường băng tiêu chuẩn".

Tuy nhiên, với việc United Aircraft từng phát triển cả hai biến thể có người lái và không người lái cho dự án này, giới phân tích không khó để nhận ra đích ngắm thực sự của R6000.

Rõ ràng, một dòng tiltrotor thuộc phân khúc R6000 sẽ là quân bài chiến lược trong các kịch bản tác chiến của quân đội Trung Quốc. Lợi thế của dòng trực thăng lai này đã được quân đội Mỹ chứng minh trên thực tế: bay nhanh hơn, xa hơn trực thăng thông thường, không phụ thuộc vào hệ thống sân bay như phản lực, trong khi tốc độ hành trình chỉ kém hơn một chút.

Mẫu máy bay này sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để PLA duy trì chuỗi cung ứng, các tiền đồn biệt lập trên Thái Bình Dương, hoặc tại các vùng biên giới hiểm trở có hạ tầng giao thông hạn chế.

Tên lửa Sarmat của Nga chỉ một lần phóng đã “đục thủng” cả tỷ đô của nước Mỹ? Tờ Svpressa của Nga mô tả đây giống như một cú đòn giáng mạnh vào ngân sách Mỹ chỉ bằng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa duy nhất.

Đặc biệt, R6000 được đánh giá là cực kỳ tương thích với sàn đáp của tàu đổ bộ tấn công Type 076 cũng như các tàu đổ bộ cỡ lớn khác của Hải quân Trung Quốc, giúp nâng tầm đáng kể năng lực hậu cần và trinh sát biển sâu.

Không dừng lại ở vai trò vận tải, R6000 sau khi được tối ưu hóa hoàn toàn có tiềm năng trở thành một nền tảng tác chiến đa nhiệm hạng nặng. Khoang hàng rộng rãi của nó có thể dễ dàng hoán cải để tích hợp các module tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), hệ thống tác chiến điện tử (EW), trạm tiếp sóng thông tin liên lạc, hoặc thậm chí là các khay phóng vũ khí dẫn đường chính xác.

Dù chưa thể đánh giá toàn diện hiệu suất chiến đấu khi thiếu các thông số bay thực tế, nhưng việc biến R6000 thành một nền tảng tấn công là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của các kỹ sư Trung Quốc.

Tóm lại, R6000 là một dự án mang tính chỉ dấu, cho thấy tham vọng ngày càng lớn của Bắc Kinh trong cuộc đua làm chủ công nghệ cất - hạ cánh thẳng đứng và làm phong phú thêm kho vũ khí không người lái vốn đã rất đa dạng của mình.

Nếu như các dòng drone truyền thống của Trung Quốc giờ đây không còn làm thế giới quá ngạc nhiên, thì một phi đội trực thăng lai không người lái có năng lực áp sát chiến đấu chắc chắn sẽ là một mối đe dọa thực tế mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải kiêng dè.