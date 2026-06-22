Một giai đoạn thử nghiệm mới của máy bay không người lái cánh quạt nghiêng R6000 đã được ghi nhận tại Trung Quốc.

Chiếc R6000 đã lần đầu tiên thực hiện chuyến bay mà không cần dây cáp an toàn được sử dụng trong các thử nghiệm trước đó. Video tương ứng đã được nhà bình luận người Trung Quốc WenJian0922 đăng tải trên trang X.

Đoạn video lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy máy bay không người lái đang bay thẳng đứng, thực hiện động tác quay vòng quanh trục khi lơ lửng và cả trong chuyến bay ngang ổn định.

Trước đây các tài liệu có sẵn giới hạn ở đoạn phim thử nghiệm khi máy bay được buộc dây, chỉ xác nhận được các khả năng cơ bản của thiết bị về cất cánh, hạ cánh và bay lơ lửng theo phương thẳng đứng.

Mặc dù chi tiết của chương trình thử nghiệm hiện tại không được tiết lộ, việc đạt được chuyến bay ổn định mà không cần hệ thống an toàn là một cột mốc quan trọng đối với bất kỳ dự án máy bay cánh quạt nghiêng nào.

Điều này là do tính phức tạp cao của khí động học, cũng như nhu cầu đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của hệ thống điều khiển trong quá trình chuyển đổi giữa các chế độ bay.

Máy bay R6000 có thể đặc biệt hữu ích trong việc tiếp tế tại những khu vực xa xôi, nơi khả năng của cơ sở hạ tầng sân bay truyền thống bị hạn chế.

Phương tiện này có tiềm năng rất lớn để hoạt động từ tàu đổ bộ đa năng Type 076 và của Hải quân Trung Quốc, giúp mở rộng khả năng hậu cần và vận tải của chúng. Trong tương lai, R6000 có thể được trang bị người lái và sử dụng để đổ bộ binh lính.

Chiếc R6000 đã thực hiện bài bay mà không cần thiết bị bảo vệ.

R6000 (Lanying R6000) là một loại máy bay cánh quạt nghiêng không người lái với trọng lượng cất cánh tối đa 6,1 tấn. Nó kết hợp khả năng cất hạ cánh thẳng đứng của trực thăng với tốc độ hành trình cao của phi cơ cánh cố định, cho phép cơ động đường dài mà không cần đường băng.

Theo nhà phát triển, R6000 có tải trọng tối đa 2 tấn, tốc độ bay hành trình lên đến 550km/h, tầm bay thực tế 4.000km và bán kính tác chiến lên đến 1.500km. Trần bay đạt tới 7.620m, và thể tích khoang chứa hàng là 7,6m3.

Trong số những ưu điểm của phương tiện, nhà sản xuất nêu bật khả năng mang tải trọng cao, tầm bay đáng kể và khả năng hoạt động tự hành. Máy bay cánh quạt nghiêng không cần sân bay được chuẩn bị sẵn và có thể triển khai ở những khu vực có địa hình khó khăn, bao gồm cả đảo và vùng núi.

Máy bay R6000 được định vị là một nền tảng đa năng. Trong lĩnh vực dân sự, nó có thể được sử dụng để vận chuyển từ 6 đến 12 hành khách, sơ tán y tế khẩn cấp, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và hậu cần.

Đối với các nhiệm vụ y tế, nó đủ sức mang theo tối đa 4 người bị thương và 4 nhân viên y tế, trong phiên bản vận tải - có thể vận chuyển tối đa 2 tấn hàng hóa.

Khả năng bay trong điều kiện thời tiết xấu cũng được nêu rõ. Máy bay được trang bị hệ thống chống đóng băng và chống sét, đủ sức chịu được gió lên đến cấp 8 và tiếp tục bay trong điều kiện mưa vừa hoặc trong 1 - 2 giờ khi mưa lớn.