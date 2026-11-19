Một vai trò đặc biệt đang chờ đợi máy bay vận tải An-72P - chiếc phi cơ có hình dáng kỳ lạ của Nga.

Nhiều khả năng Nga đã nối lại việc sử dụng máy bay tuần tra An-72P - loại phi cơ hiện đang phục vụ trong lực lượng không quân biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và được phát triển vào những năm 1980.

Video về chuyến bay này đã được kênh Telegram Fighterbomber của Nga đăng tải. Đoạn phim cho thấy một chiếc An-72P đang thực hành huấn luyện bắn đạn thật.

Máy bay này còn được biết đến với biệt danh "Cheburashka" - nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình Liên Xô với đôi tai to do vị trí đặc trưng của động cơ nằm phía trên cánh.

An-72P là phiên bản tuần tra chuyên dụng của máy bay vận tải quân sự An-72 ra đời từ thời Liên Xô, được phát triển bởi Cục Thiết kế Antonov. Nó được lực lượng biên phòng KGB của Liên Xô đặt hàng để bảo vệ biên giới biển và chống lại những kẻ xâm phạm.

Máy bay An-72P của Nga huấn luyện bắn pháo GSh-23L.

Khác với phiên bản vận tải cơ sở, chiếc An-72P, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1984, được trang bị vũ khí để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Cụ thể, máy bay này mang theo pod vũ khí ngoài UPK-23-250 với pháo nòng đôi 23mm GSh-23L.

Ngoài ra, 2 giá treo dưới cánh có thể chứa các khối UB-32M với 64 rocket không điều khiển S-5. Khả năng sử dụng bom hàng không nặng 100kg cũng được bổ sung.

Để tuần tra các khu vực biển, máy bay tích hợp thêm thiết bị giám sát và chụp ảnh trên không, cho phép phát hiện và ghi lại những hành vi vi phạm biên giới biển. Lực lượng không quân biên phòng Nga sử dụng máy bay An-72P đặc biệt để tuần tra vùng biển Viễn Đông.

Tháng 1/2013, đã có tin về kế hoạch của FSB nhằm hiện đại hóa 2 máy bay loại này, vốn được sử dụng để bảo vệ biên giới biển gần quần đảo Kuril.

Tháng 4/2026, một trong những chiếc An-72P của Nga đã trở thành mục tiêu của máy bay không người lái Ukraine - các đơn vị thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái và Tổng cục Tình báo đã tấn công chiếc phi cơ nói trên tại sân bay Kirovsk ở bán đảo Crimea.

Cũng trong tháng 5, UAV Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy sửa chữa máy bay số 325 ở Taganrog. Cơ sở này chuyên sửa chữa các phi cơ An-12, An-72 và An-72P, cùng nhiều loại khác.