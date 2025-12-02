Máy bay Airbus A320 gặp sự cố mới sau vụ bão mặt trời

Theo các nguồn tin, Airbus phát hiện vấn đề trên các tấm thân máy bay của vài chục chiếc A320, khiến hãng phải hoãn một số đợt bàn giao. Chưa có dấu hiệu cho thấy các máy bay đang khai thác bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cổ phiếu của tập đoàn chế tạo máy bay lớn nhất thế giới này giảm tới 11% trước khi chốt phiên ở mức giảm 5,9%.

Airbus cho biết: “Chúng tôi xác nhận phát hiện lỗi chất lượng ảnh hưởng đến một số lượng hạn chế các tấm kim loại của A320. Nguyên nhân được xác định, khoanh vùng và tất cả các tấm mới sản xuất đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu”. Người phát ngôn của hãng nói thêm vấn đề đến từ một nhà cung cấp.

Một máy bay chở khách Airbus A320-214 của hãng hàng không Lufthansa cất cánh từ sân bay Malaga-Costa del Sol, tại Malaga, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn khác cho biết khoảng 50 máy bay có thể liên quan. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vị trí lỗi trên thân máy bay và mức độ nghiêm trọng.

Airbus cho biết “chỉ một phần” số máy bay này cần xử lý thêm.

Phần trước thân A320 chủ yếu được sản xuất tại Pháp, phần sau tại Đức; các tấm thân phía trên thường do Airbus tự sản xuất, phần còn lại do nhiều nhà cung cấp đảm nhiệm.

Sự cố này nối dài chuỗi thách thức đối với mẫu máy bay bán chạy nhất của Airbus. Trước đó, hơn một nửa số máy bay A320 trên toàn thế giới phải cập nhật phần mềm do lỗ hổng khiến việc điều khiển máy bay có thể bị ảnh hưởng trong bão mặt trời. Hoạt động của số máy bay này dần trở lại bình thường vào ngày 1/12, dưới 100 chiếc cần sửa chữa sâu hơn.

Dòng A320 – vốn vừa vượt Boeing 737 để trở thành loại máy bay được bàn giao nhiều nhất – lại đang đối mặt với tình trạng sửa chữa chậm trễ, khiến hàng trăm chiếc phải nằm đất. Tuần trước, Airbus áp dụng thêm hạn chế mới đối với một số trường hợp cất cánh trong thời tiết lạnh.

Sự cố chất lượng xuất hiện đúng lúc Airbus đang nỗ lực chạy nước rút để đạt mục tiêu giao hàng cả năm, sau dấu hiệu cho thấy kết quả tháng 11 thấp hơn dự báo.

Các nguồn trong ngành cho biết Airbus giao 72 máy bay trong tháng 11, thấp hơn kỳ vọng của nhiều nhà phân tích, nâng tổng số giao từ đầu năm lên 657 chiếc. Hãng đặt mục tiêu “khoảng 820” máy bay cho cả năm, nghĩa là phải giao hơn 160 chiếc chỉ riêng trong tháng 12 – mức mà chuyên gia Rob Stallard gọi là “khổng lồ”.

“Ngay cả trước khi xảy ra sự cố này, mục tiêu giao hàng 2025 đã là một thách thức lớn. Vấn đề thân máy bay xuất hiện lúc này là thời điểm tệ nhất”, Stallard nhận định, đồng thời cho biết nhu cầu thị trường vẫn rất mạnh.