Mẫu xe phân khối lớn hạng sang giá hơn 800 triệu đồng: Cảm giác phóng Ducati Multistrada V4 Rally 2026 thực chất ra sao?

Giải mã cỗ máy "càng chạy càng nghiện", Ducati Multistrada V4 Rally 2026 có thực sự hoàn hảo như lời đồn?

Theo trang tin WSJ, có những chiếc mô tô khiến người ta phải cân nhắc rất nhiều trước khi vặn ga. Nhưng Ducati Multistrada V4 Rally 2026 lại tạo ra cảm giác hoàn toàn khác: một cỗ máy vừa đồ sộ, vừa phức tạp, vừa sở hữu sức mạnh đủ lớn để khiến người lái quên đi những con số khô khan trên bảng thông số kỹ thuật.

30 lít nhiên liệu và thân hình không dành cho người nhỏ bé

Multistrada V4 Rally thuộc dòng Multistrada đình đám của Ducati, thương hiệu mô tô hiệu suất cao đến từ Italia. Mẫu xe được phát triển cho những chuyến du ngoạn đường trường cũng như khả năng vận hành trên nhiều địa hình.

Điểm đáng chú ý là bình nhiên liệu được mở rộng lên 30 lít, tương đương 7,9 gallon. Với dung tích này, xe có tầm hoạt động ước tính từ 300 đến 350 dặm, tương đương khoảng 482 đến 563 km, tùy thuộc phong cách lái.

Khi đổ đầy, riêng lượng nhiên liệu có thể bổ sung khoảng 50 pound, tương đương 22,68 kg, vào trọng lượng khô 529 pound, tương đương 239,95 kg, của xe. Đáng chú ý, phần khối lượng bổ sung này nằm khá cao.

Chiếc xe thử nghiệm được mượn từ đội xe báo chí của Ducati Bắc Mỹ còn được trang bị hàng loạt phụ kiện phục vụ những chuyến đi đường trường và dã ngoại, nổi bật là hai thùng chứa đồ bằng nhôm kiểu vali hông và giỏ đựng đồ.

Vì thế, đây không chỉ là một chiếc mô tô nặng mà còn là một cỗ máy có trọng lượng tập trung đáng kể ở phần trên.

Dòng Multistrada hiện cung cấp các lựa chọn động cơ V2 và 4 xi-lanh, cùng những cấu hình thể thao kép (dual-sport) và mô tô địa hình.

Multistrada hiện diện trong phân khúc mô tô địa hình hạng sang châu Âu, nơi những đối thủ như BMW R 1300 GS và KTM 1390 Super Adventure cũng góp mặt.

Nguồn ảnh: WSJ

Đây là những cỗ máy được thiết kế cho những chuyến đi dài, khả năng chở hai người và vận hành trên nhiều địa hình. Bánh xe lớn, động cơ dung tích lớn, hệ thống treo phức tạp cùng khoảng sáng gầm rộng khiến chúng trở thành những chiếc xe đòi hỏi người điều khiển phải có vóc dáng tương đối cao lớn.

Multistrada cũng không phải ngoại lệ khi chiều cao yên có thể điều chỉnh từ 34,3 đến 35 inch, tương đương khoảng 87 đến 88 cm.

Ducati trang bị cho xe vành nan hoa trước kích thước 3x19 inch và vành sau 4,5x17 inch, đi cùng lốp đa địa hình Pirelli Scorpion Trail II.

Tuy nhiên, hãng cũng tìm cách giảm bớt thách thức đối với những người có chiều cao khiêm tốn. Thiết bị hạ thấp tự động (Automatic Lowering Device) có thể hạ chiều cao yên khoảng 1 inch, tương đương 2,54 cm, khi xe chạy dưới khoảng 6 dặm/giờ, tương đương 9,656 km/giờ.

Đối với phiên bản Rally, biên độ tải trước của giảm xóc đơn phía sau cũng được tăng lên 20 mm, từ mức 18 mm, nhằm giúp hệ thống thiết bị hạ thấp tự động xử lý tốt hơn các tải trọng lớn.

Dẫu vậy, ngay khi Multistrada bắt đầu chuyển động, cảm giác cồng kềnh gần như biến mất. Xe trở nên cân bằng, chính xác và linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên.

Ở phiên bản 2026, các kỹ sư Ducati còn nâng trục gắp nhôm thêm 1 mm để cải thiện hình học chống nhún của hệ thống treo sau, đặc biệt khi xe phải chở nặng.

Công nghệ dày đặc, sức mạnh đáng nể và thân hình khổng lồ

Nếu thiết kế một chiếc mô tô địa hình từ con số không, có lẽ không nhiều người sẽ lựa chọn động cơ V góc 90 độ, dung tích 1.158 phân khối, công suất cực đại 170 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 91 lb-ft tại 9.000 vòng/phút.

Nhưng đó chính xác là lựa chọn của Ducati dành cho Multistrada V4 Rally.

Động cơ V4 Granturismo hút khí tự nhiên, làm mát bằng chất lỏng, sử dụng trục khuỷu quay ngược chiều và hệ thống bôi trơn bán khô. Hộp số sàn 6 cấp sử dụng bánh răng cắt thẳng, đi cùng ly hợp đa đĩa có chức năng chống trượt khi nhả ga và truyền động bằng xích.

Những thông số này rất ấn tượng, nhưng đồng thời cũng cho thấy một nghịch lý: 170 mã lực và 91 lb-ft là những con số tuyệt vời khi chạy nhanh, song không nhất thiết là lựa chọn lý tưởng khi phải đánh vật từng bước qua một con dốc đá dựng đứng.

Thế nhưng, Ducati đã bù lại bằng một hệ thống công nghệ dày đặc.

Multistrada V4 Rally sử dụng Ducati Skyhook Suspension Evo, thế hệ mới của hệ thống treo thích ứng bán chủ động tích hợp tính năng tự động cân bằng.

Bản cập nhật Evo cho phép người lái thay đổi thiết lập hệ thống treo ngay khi xe đang di chuyển mà không cần phụ thuộc vào chế độ lái.

Cái giá của sự linh hoạt này là một cụm điều khiển tương đối phức tạp. Người lái phải làm quen với cụm công tắc bên trái, nơi nút xi-nhan đồng thời đóng vai trò phím chọn menu trên màn hình TFT 6,5 inch.

Nguồn ảnh: WSJ

Hệ thống phanh kết hợp điện tử (Electronic Combined Braking System) cũng đáng chú ý. Hệ thống này liên kết hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trước và sau. Theo đó, khi người lái sử dụng phanh trước hoặc phanh sau, cả hai hệ thống phanh đều được kích hoạt tùy thuộc vào thuật toán của chế độ lái và trọng lượng tải trên xe.

Bên cạnh đó, kính chắn gió được mở rộng thêm 40 mm. Phần quây gió phía trên rộng hơn, trong khi phần quây gió phía dưới cũng được mở rộng, bao gồm những tấm tản gió có hình dáng giống mang cá, có thể đóng hoặc mở tùy theo mức độ thoải mái của người lái.

Tất cả những trang bị này khiến Multistrada không thực sự lý tưởng để luồn lách giữa những dòng xe đông đúc.

Dù sở hữu danh sách công nghệ ấn tượng, nhiều người dùng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính năng ngắt xi-lanh của động cơ V4. Khi vòng tua và tải trọng thấp, hệ thống điều khiển động cơ sẽ ngắt hoạt động của dàn xi-lanh phía sau nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Với nhiều người, Multistrada giống như một cánh diều: càng có gió mạnh, nó càng ổn định. Đây hoàn toàn là một mẫu xe đủ khả năng chạy đường dài, nhưng nơi nó thực sự tỏa sáng lại là những cung đường nhựa phẳng phiu, trải dài.

Sau tất cả, có lẽ đây vẫn là một chiếc xe trong mơ.

Sức hút của Multistrada không chỉ nằm ở 170 mã lực, hệ thống treo bán chủ động hay hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái. Nó còn nằm ở lời hứa về sự tự phát, quyền tự quyết và khả năng tự chủ mà ý tưởng nằm ở chỗ người lái có thể thu xếp hành lý, phóng xe lên những ngọn đồi và có lẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Giá cơ bản của Ducati Multistrada V4 Rally 2026 là 31.995 USD (tương đương với khoảng 834 triệu đồng).

Nhìn tổng thể, xe mô tô Ducati Multistrada V4 Rally 2026 là một cỗ máy lớn, nặng và rộng. Nhưng một khi đã chuyển động, chính những đặc điểm tưởng như bất lợi ấy lại góp phần tạo nên cảm giác ổn định, chắc chắn và đầy tự tin trên những hành trình dài.

* Nguồn: WSJ.



