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Hyundai Santa Fe mới lộ diện chi tiết phần đuôi, thiết kế không còn gây tranh cãi

Hoàng Dũng
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Trang The Korean Car Blog vừa đăng tải những hình ảnh phác hoạ thiết kế phần đuôi xe Hyundai Santa Fe bản facelift, dựa vào những chi tiết bị lộ diện qua xe chạy thử trên đường.

Loạt ảnh chụp lén mới nhất tại California cho thấy rõ nhất từ trước đến nay diện mạo mới của Santa Fe, với khoang cốp sau mở lộ ra, cổng sạc bên hông không còn bị che (kèm đầu nối cấp điện ra thiết bị ngoài V2L đang hoạt động) và cụm đèn hậu thiết kế mới.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Có thể thấy Hyundai Santa Fe EREV sẽ có cổng sạc ngoài ở phía đuôi bên phụ.

Đổi hẳn ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel"

Theo các hình ảnh và bản dựng, Hyundai Santa Fe facelift được cho là sẽ trải qua một trong những đợt thay đổi thiết kế giữa vòng đời mạnh tay nhất trong lịch sử gần đây của Hyundai. Xe sẽ chuyển sang ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" mới nhất của hãng, khá tương đồng với Hyundai Tucson vừa ra mắt gần đây.

- Ảnh 3.

Ảnh phác hoạ phần đuôi xe của Hyundai Santa Fe facelift bởi trang The Korean Car Blog.

Theo ảnh phác hoạ của The Korean Car Blog, phía sau chuyển sang cụm đèn hậu dọc, nối với nhau bằng dải đèn phanh ngang chạy suốt chiều ngang xe, cùng vị trí gắn biển số được chuyển chỗ để tạo cảm giác sang trọng hơn. Có thể thấy khác hoàn toàn với Santa Fe hiện hành đang mở bán.

Những thay đổi đáng chú ý lộ diện từ trước gồm cụm đầu xe được thiết kế lại với đèn pha mỏng hơn và đèn ban ngày (DRL) chuyển sang đặt ở hai bên, có dải LED nối liền ở giữa thay cho cụm đèn cỡ lớn hiện tại.

Nhìn tổng thể, Hyundai Santa Fe facelift được cho là sẽ bớt vuông vức, khí động học hơn, mang dáng vẻ rất giống với Tucson vừa ra mắt.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Hình ảnh Hyundai Santa Fe facelift chạy thử trên đường và khoang nội thất mới.

Vì sao Hyundai phải thay đổi thiết kế?

Diện mạo mang hơi hướng off-road, gồ ghề của Santa Fe hiện tại vốn được kỳ vọng giúp xe nổi bật giữa phân khúc SUV cỡ trung vốn rất đông đúc. Tuy nhiên, thiết kế này lại khiến một bộ phận khách hàng "quay lưng". Doanh số Santa Fe được cho là đã giảm dần từ đầu năm 2025, ngay cả sau khi bản hybrid ra mắt, khiến đợt facelift lần này trở thành cơ hội quan trọng để Hyundai lấy lại nhóm khách hàng đã mất.

Việc đưa Santa Fe về gần hơn với triết lý thiết kế hiện đại của Hyundai được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này thu hút rộng hơn, đặc biệt với nhóm khách gia đình và người dùng đô thị muốn một chiếc SUV vừa thời trang vừa thực dụng.

Sửa lỗi hộp số ly hợp kép gây tranh cãi

Song song với thay đổi thiết kế, Hyundai xác nhận một nâng cấp cơ khí quan trọng: toàn bộ các phiên bản Santa Fe dùng động cơ tăng áp 2.5L sẽ loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) từng gây nhiều tranh cãi, chuyển sang dùng hộp số tự động biến mô. Thay đổi này được đưa ra sau nhiều năm khách hàng phàn nàn về hiện tượng giật cục khi lái ở tốc độ thấp, sang số không êm và các trường hợp phải bảo hành liên quan tới hộp số.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Thời điểm ra mắt

Hyundai Santa Fe facelift 2027 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, với hộp số tự động biến mô mới và thiết kế được làm mới là hai điểm nhấn chính.

- Ảnh 9.
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Tags

Hyundai Santa Fe

Facelift

Car

California

hộp số ly hợp kép

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