Mẫu xe điện rục rịch về Việt Nam có bản nâng cấp – sạc siêu nhanh ngang với đổ xăng, tầm hoạt động 700 km

Thời gian sạc lâu từ lâu đã được coi là một trong những nhược điểm lớn nhất của xe điện, đặc biệt là khi so sánh với tốc độ nạp nhiên liệu của một chiếc xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (ICE). Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Zeekr vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu 001 - biến nó thành một trong những chiếc xe điện sạc nhanh nhất hành tinh.

Khi nói 001 sạc nhanh ngang với tốc độ nạp nhiên liệu của một chiếc xe chạy bằng động cơ đốt trong, đừng vội lấy đồng hồ bấm giờ ra để kiểm chứng - nhưng con số này gần đúng đến mức khá ấn tượng.

Nhờ kiến trúc 900 volt mới và pin 'Golden Brick' của Zeekr, một phiên bản 001 có thể sạc từ 10-80% chỉ trong 7 phút.

Con số này đặc biệt đáng chú ý khi mẫu xe này được trang bị bộ pin 95 kWh khá lớn, thay vì bộ pin nhỏ gọn có thể sạc nhanh.

Zeekr tuyên bố mẫu 001 mới hỗ trợ tốc độ sạc lên đến 1.140 kW. Tại Mỹ, chỉ có các trạm sạc Megacharger của Tesla, được phát triển cho xe tải, mới có thể đạt được tốc độ này, nhưng tại Trung Quốc, Zeekr đã bắt đầu triển khai các trạm sạc 1.300 kW.

Zekr sẽ bán mẫu 001 mới với bộ pin 95 kWh độc quyền, dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phiên bản này được trang bị hai động cơ điện kết hợp tạo ra công suất 912 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,83 giây. Phiên bản 95 kWh được công bố có phạm vi hoạt động CLTC là 441 dặm (710 km).

Trong khi đó, một phiên bản khác trang bị bộ pin 103 kWh, sử dụng công nghệ pin Qilin của CATL cho phạm vi hoạt động 437 dặm (762 km), nhưng vẫn chưa đạt đến tốc độ sạc của pin Golden Brick. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn có thể sạc từ 10-80% chỉ trong 10 phút.

Rất nhiều nâng cấp khác đã được thực hiện cho Zeekr 001. Ví dụ, xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính tích hợp đèn LED riêng lẻ được thiết kế mô phỏng trần xe Starlight mà bạn thường thấy trên xe Rolls-Royce.

Mẫu xe mới này cũng trang bị màn hình thông tin giải trí lớn, màn hình hiển thị trên kính chắn gió 39,3 inch, cụm đồng hồ 13 inch và màn hình 8 inch ở phía sau.

Chi tiết về giá của sản phẩm vẫn chưa được công bố, nhưng Zeekr đã thông báo rằng việc giao hàng cho khách hàng tại Trung Quốc sẽ bắt đầu trong ít ngày tới.

Tại Việt Nam, Zeekr đã ký thỏa thuận với Tasco Auto từ cuối năm 2024 cho việc chính thức đưa thương hiệu này vào thị trường trong nước. Website của Zeekr Hà Nội cũng đã niêm yết thông số của 3 mẫu xe, trong đó có mẫu 001. Tất nhiên, đây vẫn là thông tin cho bản 001 thế hệ cũ – ra đời từ năm 2021.

Hiện chưa rõ thời điểm ra mắt chính thức của của Zeekr tại thị trường Việt Nam và khi đó, phiên bản Zeekr 001 mở bán sẽ là bản cũ hay mới.