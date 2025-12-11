Mẫu xe điện 7 chỗ đầu tiên của VinFast tiếp tục gây bất ngờ

VinFast vừa công bố bàn giao 23.186 ô tô điện trong tháng 11, tăng gần 3.000 xe so với tháng 10 trước đó. Lũy kế 11 tháng đầu năm, hãng xe điện thuần Việt này đã bàn giao 147.450 xe đến tay khách hàng tính từ đầu năm.

Đóng góp chủ lực cho doanh số tháng 11 là dòng Green với 9.642 chiếc Limo Green được bàn giao cho khách hàng. Đây là kỷ lục doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay mà một mẫu xe có thể đạt được.

Theo giới kinh doanh, sức hút của Limo Green đến từ cấu hình 7 chỗ rộng rãi, đa dụng, chất lượng vận hành đã được khẳng định cùng mức giá và chi phí sử dụng hợp lý.

Với sự tối ưu về chi phí và hiệu năng, Limo Green đã trở thành mẫu xe MPV 7 chỗ được ưa chuộng, chỉ sau 4 tháng bán ra đã đạt tổng lũy kế 16.146 xe.

Mẫu xe điện Limo Green bán gần 10.000 chiếc trong tháng 11

Bên cạnh Limo Green, các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 tiếp tục nằm trong top xe bán chạy nhất của từng phân khúc trong tháng, với doanh số lần lượt là 4.655 xe VF 3, 3.072 xe VF 5, 2.801 xe VF 6 và 1.225 xe VF 7.

Tính tổng từ đầu năm đến nay, VF 3 tiếp tục giữ vững vị thế mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 40.660 xe. Xếp ngay phía sau là VF 5 với 38.478 xe, không bao gồm 12.354 xe Herio Green (phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ của VF 5).

Xếp tiếp theo trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6 - mẫu xe dẫn đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 19.750 xe bán ra từ đầu năm.

Các mẫu VF 7, VF 8, VF 9 cũng nằm trong top những xe bán chạy nhất các phân khúc C-SUV, D-SUV và E-SUV, với doanh số lũy kế tương ứng lần lượt là 8.292, 3.172 và 1.755 xe bán ra kể từ đầu năm.

Dự kiến, trong tháng 12 này, VinFast sẽ bàn giao đến tay khách hàng thêm hai dòng sản phẩm đang được mong chờ gồm mẫu xe chở hàng EC Van và mẫu xe mini 4 chỗ ngồi Minio Green.