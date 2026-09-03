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Mẫu SUV hybrid của Toyota gây sốt, đơn hàng chờ mua dài như siêu xe

Lê Tuấn
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Theo Carscoops, mẫu Toyota RAV4 có danh sách khách chờ mua dài như siêu xe, với thời gian đợi bàn giao có thể kéo dài hàng tháng.

Nhiều tháng sau khi thông tin về việc nguồn cung Toyota RAV4 tại các đại lý ở Mỹ bị thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình hiện vẫn chưa khá hơn. Một số khách hàng phải chờ hàng tháng mới có thể nhận chiếc SUV hybrid thế hệ mới của Toyota, trong khi các đại lý vẫn phải để trống nhiều vị trí đáng lẽ dành cho những chiếc RAV4 mới.

Theo CNBC, khảo sát tại một đại lý Toyota ở tiểu bang Connecticut, chủ đại lý cho biết bãi xe hiện còn đủ chỗ để tiếp nhận thêm khoảng 250 chiếc, nhưng mới chỉ được lấp đầy khoảng một phần ba vì thiếu nguồn cung, đặc biệt là xe RAV4.

- Ảnh 1.

Toyota RAV4 đang là mẫu xe được săn đón hàng đầu tại Mỹ.

Về phía khách hàng, một cặp vợ chồng có tên Nancy và Ira Berman đã đặt mua một chiếc RAV4 từ tháng 3. Trải qua 6 tháng chờ đợi, cặp đôi đến nay mới chuẩn bị được nhận xe.

“Việc phải chờ đợi hàng tháng có đôi chút bất tiện”, Nancy Berman than thở với CNBC, dù cho biết hai vợ chồng vẫn có những chiếc xe Toyota khác để sử dụng trong thời gian chờ xe mới.

Toyota từng công khai thừa nhận nguồn cung RAV4 sẽ bị hạn chế trong giai đoạn đầu khi ra mắt thế hệ mới. Tại Mỹ, mẫu SUV này được làm mới thiết kế và chỉ còn tùy chọn động cơ hybrid.

Trong thời gian đầu, nguồn xe chủ yếu được nhập khẩu từ Nhật Bản và Canada do nhà máy Toyota tại Kentucky phải tiến hành cải tổ dây chuyền sản xuất. Hoạt động xuất khẩu xe từ Nhật Bản sang Mỹ sau đó cũng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Hiện nhà máy Kentucky đã bắt đầu sản xuất RAV4, nhưng chưa đủ để đáp ứng lượng đặt hàng chờ sẵn tại đại lý. Tình trạng khan hiếm RAV4 đã kéo dài trong nhiều tháng.

- Ảnh 2.

Hồi đầu mùa hè, một số đại lý thậm chí phải tính lượng xe tồn kho theo đơn vị giờ. Một đại lý Toyota tại California được cho là có hơn 800 khách hàng đang chờ nhận xe. Nguồn cung hạn chế cũng khiến Toyota bỏ lỡ hàng chục nghìn cơ hội bán RAV4 tại Mỹ trong năm nay.

Dù phải chờ đợi, khách hàng Mỹ vẫn tiếp tục tìm mua RAV4, phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của mẫu SUV này tại thị trường Mỹ. Toyota đã bán gần 480.000 chiếc RAV4 tại Mỹ trong năm ngoái, đưa mẫu xe này trở thành mẫu xe bán chạy thứ ba tại quốc gia này, chỉ đứng sau Ford F-150 và Chevrolet Silverado.

Việc Toyota chuyển RAV4 sang hệ truyền động hybrid cũng được đánh giá là diễn ra đúng thời điểm, trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ JD Power, xe hybrid chiếm hơn 18% tổng doanh số ô tô mới tại Mỹ trong năm nay. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu đang gia tăng, đồng thời phần nào lý giải sức mua mạnh đối với RAV4 thế hệ mới bất chấp tình trạng khan hàng kéo dài.

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Toyota RAV4

Toyota

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