Hãng xe máy điện có "mạng lưới trạm đổi pin lớn nhất thế giới" đổ bộ Việt Nam?

Mạng lưới trạm đổi pin của hãng này đang phục vụ khoảng 400.000 lượt đổi mỗi ngày.

Thông tin mẫu xe máy điện thông minh Gogoro vừa xuất hiện trên hệ thống dữ liệu đăng kiểm trong nước đang thu hút sự quan tâm của thị trường phương tiện hai bánh. Động thái này mở ra nhiều đồn đoán về khả năng thương hiệu sở hữu hệ thống hạ tầng đổi pin quy mô hàng đầu thế giới sẽ hiện diện tại Việt Nam.

Cụ thể, mẫu xe máy điện Gogoro SuperSport mới đây đã hoàn tất thủ tục và được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp nhãn năng lượng. Trong quy trình quản lý phương tiện cơ giới, bước đi pháp lý này cho thấy dòng xe này có nhiều khả năng sẽ chính thức được thương mại hóa trong thời gian tới.

Yếu tố gây chú ý hơn cả nằm ở nguồn gốc của sản phẩm, khi mẫu xe thuộc quyền sở hữu của Gogoro - đơn vị tiên phong và hiện được ghi nhận sở hữu mạng lưới trạm đổi pin cho xe máy điện lớn nhất thế giới.

Gogoro SuperSport được cấp nhãn năng lượng tại Việt Nam, có thể sẽ được bán ra trong thời gian tới.

Về quy mô, hệ sinh thái Gogoro Network hiện đã mở rộng ra hàng chục thành phố lớn tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Philippines hay Israel. Toàn bộ mạng lưới hiện vận hành hơn 2.700 điểm đổi pin với quy mô trên 12.500 trạm GoStation tủ lẻ, quản lý hơn 1,3 triệu khối pin thông minh đang lưu hành. Hệ thống này đáp ứng trung bình khoảng 350.000 đến hơn 400.000 lượt hoán đổi năng lượng mỗi ngày.

Với độ phủ lên tới khoảng 60 thành phố tại nhiều quốc gia, Gogoro được ghi nhận là đơn vị có mạng lưới trạm đổi pin lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, hạ tầng của hãng không chỉ phục vụ xe nội bộ mà còn được chia sẻ thông qua liên minh Powered by Gogoro Network (PBGN), ứng dụng trên hơn 40 mẫu xe của nhiều thương hiệu khác nhau. Các mẫu xe của thương hiệu khác sử dụng chung pin với Gogoro có thể kể tới như dòng EC-05 hay EMF của Yamaha, eReady của Suzuki, Ai-1 series của Aeonmotor, và Ur1/Ur2 của PGO.

Trạm đổi pin của Gogoro.

Song song với quy mô phủ rộng, công nghệ pin và cơ chế hoán đổi cũng là nền tảng tạo nên lợi thế của hãng. Ở thế hệ đầu tiên, Gogoro sử dụng các cell pin lithium-ion dạng trụ chuẩn 21700 do Panasonic hợp tác phát triển và sản xuất, giúp tối ưu hóa mật độ năng lượng và độ bền. Từ thế hệ pin thứ 3 trở đi, hãng nâng cấp lên cell 21700 dung lượng cao cũng do Panasonic hợp tác sản xuất. Gần đây, Gogoro cũng nghiên cứu thử nghiệm thêm pin thể rắn (Solid-state battery) với ProLogium, tuy nhiên pin lưu hành đại trà chủ lực vẫn là chuẩn cell 21700.

Quy trình đổi pin tại trạm được hãng mô tả là diễn ra hoàn toàn tự động chỉ trong khoảng 6 giây thông qua thao tác rút viên pin cạn đặt vào tủ GoStation và nhận viên pin đầy đã được trạm kiểm định an toàn. Mỗi lần đổi hai khối pin tiêu chuẩn, xe có thể đạt tầm vận hành lý thuyết khoảng 150 km trong điều kiện tiêu chuẩn đô thị.

Mẫu xe máy điện Yamaha EC-05 có thể sử dụng chung pin với hệ sinh thái của Gogoro.

Tuy nhiên, khả năng Gogoro trực tiếp đầu tư quy mô lớn vào thị trường Việt Nam vẫn là một dấu hỏi cần được nhìn nhận một cách cẩn trọng. Căn cứ theo thông tin ghi nhận trên nhãn năng lượng, Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà là đơn vị đứng tên đăng ký sản xuất hoặc nhập khẩu, không phải một pháp nhân có vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ chính Gogoro.

Từ thực tế này, rất khó để khẳng định Gogoro sẽ tự rót vốn xây dựng mạng lưới trạm GoStation dày đặc như cách hãng đã làm tại thị trường nội địa. Thay vào đó, kịch bản có tính khả thi cao hơn có thể sẽ xảy ra là Sơn Hà đóng vai trò đối tác nhận chuyển giao công nghệ, đứng ra tổ chức kinh doanh phương tiện và từng bước phát triển hệ thống trạm đổi pin phù hợp với điều kiện hạ tầng trong nước.

Có khả năng Sơn Hà sẽ là đơn vị phát triển mạng lưới trạm đổi pin cho xe Gogoro.

VinFast hiện là đơn vị dẫn đầu về tốc độ mở rộng mạng lưới với kế hoạch triển khai tới 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc, đồng thời phát triển dải sản phẩm hỗ trợ đổi pin đa dạng trải dài ở nhiều tầm giá như Evo, Feliz, Verox hay Drift (giá niêm yết dao động từ khoảng 20 triệu đến 40 triệu đồng). Song song với đó, Selex Motors cũng đang tích cực phát triển mạng lưới trạm đổi pin chia sẻ tại các đô thị lớn, trở thành đối tác hạ tầng dùng chung được nhiều thương hiệu như EVGo (Sơn Hà) hay Dibao lựa chọn tích hợp.

Không chỉ vậy, các "ông lớn" xe máy truyền thống như Yamaha và Honda cũng đều phát triển sản phẩm theo hướng pin tháo rời linh hoạt. Riêng Honda đã bắt đầu thiết lập mạng lưới tủ đổi pin Honda e:Swap Battery Station tại hệ thống cửa hàng ủy nhiệm (HEAD) ở các thành phố lớn, hiện chỉ phục vụ mẫu CUV e:.

Có thể thấy rằng nếu Gogoro SuperSport chính thức hiện diện tại Việt Nam kèm theo chiến lược xây dựng trạm đổi pin bài bản, sự góp mặt này sẽ tiếp tục thúc đẩy cuộc đua hạ tầng và làm cho bức tranh thị trường xe máy điện trong nước thêm phần sôi động.