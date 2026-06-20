HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mẫu iPhone mới đáng trông đợi của Apple

HUỲNH DUY
|

Apple được cho là đang âm thầm chuẩn bị cho thế hệ iPhone kế nhiệm với thay đổi đáng chú ý.

Apple được cho là đang lên kế hoạch trình làng thế hệ iPhone Air tiếp theo vào mùa xuân năm 2027.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, mẫu iPhone Air 2 sẽ không thay đổi đáng kể về thiết kế, nhưng được nâng cấp ở hai khía cạnh được người dùng quan tâm nhất là hệ thống camera và thời lượng pin.

Cụ thể, các nguyên mẫu iPhone Air 2 hiện được Apple thử nghiệm đều sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng. Đây là thay đổi đáng chú ý khi thế hệ iPhone Air hiện tại chỉ được trang bị một camera chính độ phân giải 48MP.

Mẫu iPhone Air 2 mới ra mắt 2027: Nâng cấp camera và pin ấn tượng - Ảnh 1.

Hình ảnh phác hoạ iPhone Air 2 với hai camera sau. (Ảnh: HK01)

Nguồn tin cho biết Apple sẽ bổ sung thêm một camera góc siêu rộng (ultra-wide), hoạt động cùng camera chính hiện có. Tuy nhiên, những người kỳ vọng sự xuất hiện của ống kính telephoto có thể sẽ phải tiếp tục chờ đợi ở các thế hệ sau.

Bên cạnh camera, Apple cũng đang tập trung cải thiện thời lượng sử dụng pin cho iPhone Air 2. Dù vậy, Bloomberg cho biết hiện chưa rõ hãng sẽ đạt được mục tiêu này bằng cách tăng dung lượng pin hay tối ưu hiệu suất phần cứng và phần mềm.

Theo nguồn tin am hiểu kế hoạch của Apple, hệ thống camera đơn trên iPhone Air hiện tại là một trong những điểm khiến người dùng phàn nàn nhiều nhất. Điều này được cho là lý do quan trọng thúc đẩy Apple nâng cấp khả năng nhiếp ảnh trên thế hệ kế nhiệm.

Nếu lịch trình ra mắt không thay đổi, iPhone Air 2 sẽ được giới thiệu vào mùa xuân năm 2027, cùng thời điểm với iPhone 18 và iPhone 18e.

Theo Bloomberg, Apple đang chuẩn bị áp dụng chiến lược phát hành iPhone theo hai đợt mỗi năm. Theo đó, các mẫu cao cấp sẽ ra mắt vào mùa thu, trong khi những phiên bản còn lại xuất hiện vào mùa xuân năm sau.

Mẫu iPhone Air 2 mới ra mắt 2027: Nâng cấp camera và pin ấn tượng - Ảnh 2.

iPhone Air 2 được đồn đoán sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. (Ảnh minh hoạ)

Dự kiến, mùa thu năm 2026 sẽ chứng kiến sự xuất hiện của bộ ba iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Đến mùa xuân năm 2027, hãng sẽ tiếp tục tung ra iPhone Air 2, iPhone 18 và iPhone 18e để hoàn thiện danh mục sản phẩm.

Cần lưu ý rằng iPhone Air 2 dự kiến phải tới năm 2027 mới ra mắt. Với khoảng thời gian còn khá dài, các kế hoạch phát triển sản phẩm của Apple hoàn toàn có thể thay đổi. Do đó, mọi thông tin hiện tại nên được xem là những đồn đoán ban đầu dựa trên các nguồn tin trong chuỗi phát triển sản phẩm của hãng.

Tham vọng của tỷ phú giàu nhất thế giới: Phóng 1 triệu vệ tinh, biến không gian thành siêu máy tính
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Apple

iPhone mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại