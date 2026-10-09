Mẫu iPhone giống iPhone 18 Pro giảm hơn 8 triệu đồng, đáng mua lúc này

Từng có giá 35 triệu đồng, mẫu iPhone này hiện được rao bán thấp hơn hơn 8 triệu đồng.

Sau một năm xuất hiện trên thị trường, nhóm iPhone 17 Pro đã mất hơn 8 triệu đồng so với mức giá niêm yết ban đầu. Đây cũng là những mẫu máy chịu áp lực giảm giá rõ nhất khi Apple đưa thế hệ iPhone mới lên kệ.

Tại thị trường máy cũ, iPhone 17 Pro Max bản 256 GB hiện được người dùng rao bán với giá trung bình khoảng 29,85 triệu đồng. So với mức 38 triệu đồng khi mở bán vào tháng 9/2025, giá thiết bị đã thấp hơn khoảng 8,15 triệu đồng.

iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro. (Ảnh: Geeky Gadgets)

iPhone 17 Pro thậm chí giảm mạnh hơn. Từ mức giá niêm yết 35 triệu đồng, giá rao bán trung bình hiện còn khoảng 26,77 triệu đồng, tức thấp hơn hơn 8,2 triệu đồng.

Mức giảm trên cho thấy vòng đời giá của các mẫu iPhone cao cấp ngày càng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ thời điểm Apple công bố thế hệ kế tiếp. Khi iPhone 18 xuất hiện, nhóm sản phẩm đời trước lập tức bước vào giai đoạn điều chỉnh giá, đặc biệt trên thị trường máy đã qua sử dụng.

Trong khi dòng Pro chịu sức ép giảm giá mạnh, iPhone 17 tiêu chuẩn có diễn biến ít biến động hơn.

Mẫu máy này được Apple niêm yết ở mức 25 triệu đồng khi mở bán. Hiện giá rao trung bình trên chợ mạng vào khoảng 20 triệu đồng, thấp hơn gần 5 triệu đồng.

Với iPhone 17, khoảng cách gần 5 triệu đồng so với giá mở bán vẫn là mức đáng kể. Tuy nhiên, so với dòng Pro, tốc độ mất giá của phiên bản tiêu chuẩn phần nào được hạn chế bởi mức giá ban đầu thấp hơn và nhu cầu tiếp cận rộng hơn.

Nếu xét riêng hai phiên bản iPhone 17 Pro, sau khoảng một năm, người mua hiện có thể tiếp cận sản phẩm với mức giá hời hơn đáng kể so với thời điểm mở bán. (Ảnh: Ngô Đức Duy)

Ra mắt muộn hơn, iPhone 17e cũng bắt đầu ghi nhận mức giảm giá dù mới xuất hiện khoảng nửa năm.

Giá niêm yết của mẫu máy này là 17,999 triệu đồng, trong khi giá rao trung bình trên thị trường hiện vào khoảng 15,19 triệu đồng. Như vậy, thiết bị đã thấp hơn khoảng 2,81 triệu đồng.

Mức giảm của iPhone 17e thấp hơn đáng kể so với dòng Pro. Tuy nhiên, số lượng tin rao bán trên chợ mạng không nhiều, cho thấy thanh khoản của sản phẩm chưa thực sự cao.

iPhone 17e cũng đứng ở vị trí khá đặc biệt trong danh mục sản phẩm của Apple. Mức giá của máy nằm giữa nhiều lựa chọn iPhone khác, trong khi người mua có thể cân nhắc những mẫu đời cũ có cấu hình cao hơn hoặc bỏ thêm tiền để lên các phiên bản mới.

Chính vị trí này khiến iPhone 17e khó tạo được sức hút tương đương các mẫu iPhone phổ biến hơn tại Việt Nam. Với thị trường máy cũ, mức độ được săn đón có vai trò quan trọng không kém giá niêm yết ban đầu trong việc quyết định khả năng giữ giá.