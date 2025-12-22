Mặt trận mới áp sát biên giới Moscow

Căn cứ tàu ngầm Olavsvern của Hải quân Na Uy.

Na Uy đã công bố chương trình hiện đại hóa Hải quân Hoàng gia tham vọng nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Oslo muốn tạo ra một hạm đội khu vực hùng mạnh trong vòng mười năm để đối phó với các tàu ngầm chiến lược của Moscow. RIA Novosti đưa tin về những hậu quả tiềm tàng.

Tàu ngầm và tàu hộ vệ

Trong những năm gần đây, NATO đã nỗ lực đáng kể để hạn chế khả năng triển khai các tàu tên lửa chiến lược của Hải quân Nga tại Biển Barents và Biển Na Uy.

Với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh vào năm 2022, toàn bộ bán đảo Scandinavia đã nằm dưới sự kiểm soát của một đối thủ tiềm tàng. Các quốc gia Bắc Âu đang nhanh chóng tự vũ trang.

Moscow phải tính đến điều này trong chiến lược an ninh quốc gia của mình.

Na Uy đang dẫn đầu quá trình quân sự hóa ở Scandinavia. Đến năm 2035, Hải quân Hoàng gia Na Uy dự kiến sẽ nhận được sáu tàu ngầm Type 212CD.

Đây được coi là những tàu ngầm phi hạt nhân yên tĩnh nhất thế giới và nhờ sử dụng pin nhiên liệu hydro, chúng có thể hoạt động trên biển từ ba đến bốn tuần mà không cần nổi lên mặt nước.

Các tàu ngầm "212" dự kiến sẽ bí mật tiếp cận khu vực hoạt động của các tàu ngầm lớp Borei của Nga để theo dõi chuyển động của chúng và tham chiến nếu cần thiết.

Mỗi tàu ngầm mang theo tối đa 24 ngư lôi hạng nặng DM2A4 Seehecht với đầu đạn nặng 260 kg. Đủ để đánh chìm một tàu ngầm hạt nhân.

Cùng với đó, Hải quân Na Uy đang chuẩn bị đưa vào biên chế ít nhất năm tàu khu trục lớp Type 26 trong tương lai gần.

Những tàu khu trục này được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng MK41 VLS với 48-64 ống phóng và mang theo tên lửa hành trình Tomahawk hoặc tên lửa chống hạm Sea Captor. Khả năng phá băng tương đối tốt của các tàu này sẽ cho phép chúng hoạt động ở vùng biển Bắc Cực.

Quân sự hóa miền Bắc

Nước láng giềng Phần Lan cũng đang quân sự hóa. Mùa thu năm 2024, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, Tướng Chris Cavoli, đã tuyên bố khai trương một trung tâm tác chiến không quân chung ở Bắc Cực tại Phần Lan.

Về mặt chính thức, nhiệm vụ của cơ sở này là "tăng cường nhận thức tình hình trong khu vực". Về mặt không chính thức, nó nhằm mục đích giám sát Hạm đội phương Bắc của Nga và cơ sở hạ tầng ven biển, cũng như tiến hành giám sát trên không đối với Tuyến đường biển phía Bắc.

Cuối năm 2024, Helsinki và Washington đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Văn kiện này nêu chi tiết những gì quân đội Mỹ được phép làm trên lãnh thổ Phần Lan, từ việc vận chuyển thiết bị đến việc chuẩn bị căn hộ cho các gia đình.

Một danh sách các cơ sở cũng được phê duyệt: 15 căn cứ quân sự, sân bay và cảng. Người Mỹ được phép tiến hành các cuộc diễn tập, bảo dưỡng phương tiện, bố trí chỗ ở cho nhân viên và xây dựng.

Tất cả những điều này được thực hiện "với sự tôn trọng đầy đủ chủ quyền, luật pháp và các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Phần Lan", bao gồm cả việc lưu trữ một số loại vũ khí nhất định.

Các loại vũ khí mới của Mỹ đang được chuyển đến nước này. Ví dụ, vào cuối tháng 10, Lockheed Martin đã thông báo hoàn thành chiếc máy bay chiến đấu F-35A Lightning II đầu tiên cho Không quân Phần Lan. Đến năm 2030, những máy bay này sẽ hoàn toàn thay thế F/A-18 Hornet. Cần nhắc lại rằng, F-35 có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Thụy Điển có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên 3,5% GDP vào năm 2030. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để hiện đại hóa trang thiết bị quân sự, tăng cường nhân lực và củng cố vị thế của Stockholm trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Các khoản chi tiêu chính liên quan đến việc mua máy bay chiến đấu Gripen, tái vũ trang hải quân và phát triển hệ thống phòng không. Hơn nữa, còn có kế hoạch tăng cường phòng thủ mạng.

Theo truyền thông Anh, Thụy Điển đã ký hợp đồng với Mỹ để cung cấp hệ thống tên lửa Patriot như một phần của quá trình hội nhập vào cấu trúc NATO.

Phản ứng của Nga

Moscow có phản ứng trước việc quân sự hóa biên giới phía tây bắc, mặc dù một phần đáng kể quân đội của họ được triển khai tại Quân khu Trung tâm.

Để đối phó với các mối đe dọa mới, Quân khu Moscow và Leningrad đã được tái thành lập vào năm 2024. Chúng được trang bị, trong số những thứ khác, các hệ thống phòng không với tầm bắn khác nhau, được điều chỉnh phù hợp với vĩ độ cao.

Các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 được triển khai ở Bắc Cực, được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không Pantsir và Tor. Các hệ thống tên lửa ven biển bảo vệ các căn cứ của Nga khỏi các cuộc tấn công từ biển.

Đơn vị Bắc Cực chính quy đầu tiên của Lực lượng Mặt đất, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 80, đóng quân tại làng Alakurtti thuộc vùng Murmansk.

Đặc biệt, tàu ngầm Project 885 Yasen-M được giao nhiệm vụ đối phó với lực lượng tàu ngầm của các nước NATO trong khu vực. Hạm đội phương Bắc hiện có ba chiếc loại này, và hai chiếc nữa đang được đóng.

Những tàu ngầm đa năng này có khả năng phóng ngư lôi vào các mục tiêu trên biển và tên lửa vào các mục tiêu trên đất liền. Lớp tàu ngầm Yasen-M được đánh giá là hoạt động yên tĩnh và cực kỳ khó bị phát hiện.

Nhưng lợi thế chính của Nga ở các vĩ độ phía bắc là hạm đội tàu phá băng hàng đầu thế giới của họ.

Hai tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân với hệ thống động cơ đẩy hạt nhân hai lò phản ứng công suất 75.000 mã lực (Yamal và 50 Let Pobedy), hai tàu với hệ thống một lò phản ứng công suất 50.000 mã lực (Taimyr và Vaygach), tàu container chạy bằng năng lượng hạt nhân Sevmorput với lò phản ứng 40.000 mã lực, và năm tàu dịch vụ.

Tàu phá băng Sovetsky Soyuz đang trong tình trạng dự bị hoạt động. Các tàu chạy bằng động cơ diesel-điện cũng sẵn sàng phục vụ.

Ngoài ra, các tàu tuần tra băng đa năng thuộc Dự án 22220, mang mật danh "Arktika", đã được đưa vào biên chế – bốn tàu đã được đưa vào hoạt động, và ba tàu nữa đang được đóng.

Một hạm đội tàu phá băng hùng mạnh không chỉ cho phép Nga thực hiện các chuyến vận tải hàng hóa ở Bắc Cực thông qua Tuyến đường biển phía Bắc mà còn đảm bảo hậu cần đáng tin cậy trong một khu vực tác chiến tiềm tàng.

Hiện tại, cả Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển đều không sở hữu át chủ bài như vậy.