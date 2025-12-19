Theo RT, tại cuộc họp báo cuối năm ngày 19/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga từng hợp tác với NATO và thậm chí đã thảo luận khả năng gia nhập liên minh này, nhưng cuối cùng lại “không được chào đón”.

Ông Putin cáo buộc NATO nhiều lần thất hứa và vẫn tiếp tục mở rộng về phía biên giới Nga. Tổng thống Nga cũng nói rằng ông có quen biết cá nhân với Tổng thư ký NATO đương nhiệm Mark Rutte, nhận xét đây là một chính trị gia thông minh, giàu kinh nghiệm, song hiện “không rõ ông ấy đang nói gì”, đặc biệt trước những phát ngôn liên tục ám chỉ Nga là mối đe dọa.

Theo ông Putin, chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ không coi Nga là đối thủ hay kẻ thù, nhưng ban lãnh đạo NATO lại đưa ra những tuyên bố trái ngược.

Ông Putin ra điều kiện về chiến dịch quân sự đặc biệt thứ 2. Ảnh: RIA

Trong khi đó, theo CNN, Tổng thống Nga khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác với châu Âu, Vương quốc Anh và Mỹ, nhưng trên cơ sở bình đẳng. Trả lời câu hỏi của BBC về tầm nhìn đối với tương lai nước Nga, ông Putin cho rằng tương lai của châu Âu phải “cùng với Nga”.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn – với Vương quốc Anh, với châu Âu và với Mỹ – nhưng trên cơ sở bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu đạt được điều đó, tất cả mọi người đều sẽ được hưởng lợi,” ông nói.

Tổng thống Putin cũng cho biết Nga sẽ không tiến hành bất kỳ “chiến dịch quân sự đặc biệt” mới nào chừng nào phương Tây còn đối xử với Moscow một cách “tôn trọng”. Theo CNN, khi được phóng viên BBC hỏi liệu Nga có kế hoạch phát động một chiến dịch như vậy trong tương lai hay không, ông Putin trả lời rằng điều này phụ thuộc vào cách phương Tây đối xử với Nga.

“Sẽ không có bất kỳ chiến dịch nào nếu các ông đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng và bảo vệ lợi ích của chúng tôi, giống như cách chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ lợi ích của các ông, và đừng lừa dối chúng tôi như đã làm với việc NATO mở rộng về phía đông,” ông Putin nhấn mạnh.