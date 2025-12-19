Theo RT trong cuộc họp báo cuối năm diễn ra vào ngày 19/12, khi được hỏi về các cuộc thảo luận của châu Âu về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc đây là "hành vi cướp bóc", đồng thời cảnh báo về những hậu quả "nghiêm trọng" nếu khối này khôi phục lại kế hoạch đó.

Ông Putin cho rằng chiến dịch này của EU cũng là một thảm họa về mặt quan hệ công chúng đối với toàn bộ khu vực đồng euro . "Ngoài thiệt hại về danh tiếng, [khối] có thể phải gánh chịu những tổn thất trực tiếp liên quan đến nền tảng của trật tự tài chính thế giới hiện đại", Tổng thống Nga nhấn manh.

"Nếu ngay cả EU vẫn tìm cách chiếm đoạt tài sản của Nga, “cuối cùng họ cũng sẽ phải trả lại”, ồng Putin nói thêm.

Không khí cuộc họp báo cuối năm ở Nga. Ảnh: Ria

Theo CNN, trong nhiều tháng, EU đã cân nhắc xem có nên sử dụng các tài sản của Nga mà họ đã đóng băng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022 hay không. Giá trị của những tài sản đó lên tới gần 250 tỷ đô la.

Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán kéo dài đến tận khuya, các quốc gia thành viên EU đã không thể đạt được sự đồng thuận và phải chuyển sang một kế hoạch thay thế . Thay vì sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, châu Âu đã tuyên bố vào sáng sớm 19/12 rằng họ sẽ cho Ukraine vay 90 tỷ euro (105 tỷ đô la) để tài trợ cho nền kinh tế và quân đội của nước này đến năm 2027.

EU cho biết họ bảo lưu quyền sử dụng tài sản của Nga để tài trợ cho khoản vay.

(Theo RT, CNN)