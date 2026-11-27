“Sau 3 tháng ở Mỹ, tôi chán đến mức dù chỉ còn 5 ngày nữa là về nước nhưng đã muốn mua vé bay thẳng về ngay”.

Từ lâu, thế giới vẫn ca ngợi Mỹ như một vùng đất phồn thịnh, giàu có, nơi mọi người đều có cơ hội đạt được cuộc sống tốt đẹp hơn bằng chính năng lực của mình.

Nhưng sau nhiều lần đến Mỹ, trong đó có chuyến đi kéo dài 3 tháng, dị nhân Khánh Barbarian nhận ra cuộc sống ở miền đất hứa không hoàn toàn như những gì anh từng hình dung. Khánh kể lại những trải nghiệm và quan sát của mình về mặt trái của “giấc mơ Mỹ”.

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết dưới góc nhìn và quan điểm cá nhân của nhân vật.

Xin visa đi Mỹ chỉ qua 2 câu hỏi

Khi đã bơi ở Việt Nam và nhiều nước khắp thế giới, có một hôm, người bạn Pháp gốc Việt của tôi gợi ý: “Khánh ơi, anh nghĩ em phải sang Mỹ bơi cái hồ lạnh này thì mới đủ phê”. Xem ảnh và video, thấy hồ Lake Tahoe nằm giữa hai bang California và Nevada đẹp “đỉnh chóp”, tôi cũng tò mò.

Đây là lần đầu tiên tôi sang Mỹ. Có lẽ nhờ có duyên nên tôi xin visa rất nhanh, chỉ qua 2 câu hỏi. Câu đầu tiên là: “Bạn sang Mỹ làm gì?”. Tôi đáp: “Để đi bơi”. Câu tiếp theo, nhân viên phỏng vấn hỏi: “Thế bạn dạy tôi bơi được không?”. Tôi nói mình có kênh YouTube với rất nhiều video hướng dẫn bơi, rồi đưa cho họ xem. Họ nhìn màn hình một lúc rồi bảo tôi cứ về chờ visa. Giây phút đó, tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Đến giờ tôi vẫn nhớ chuyện đó vì cảm thấy hơi buồn cười. Hồ sơ của tôi gần như không có gì ngoài bảng lương để chứng minh thu nhập. Trong khi bạn tôi, nhiều người có sổ tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, siêu xe, giấy tờ nhà đất… vẫn trượt visa như thường.

Tôi nghĩ: người Mỹ không xét visa đơn thuần dựa trên tiền bạc.

Về sau, đi nhiều hơn, tôi tự lý giải rằng họ quan tâm đến việc một người sang Mỹ có quay trở về hay tìm cách ở lại trái phép. Nếu người đó chắc chắn quay về thì họ chẳng có lý do gì phải e dè. Còn nếu có ý định ở lại, tôi đoán họ cũng sẽ cân nhắc người đó có khả năng đóng góp cho nước Mỹ, hay chỉ tìm cách ở lại để làm những công việc phổ thông, lao động chui. Đó là cách tôi lý giải từ những trải nghiệm của mình, chứ không phải điều tôi biết chắc chắn về tiêu chí xét visa của họ.

Trải nghiệm ngán ngẩm nhất: Lái xe và nhịp sống công nghiệp

Sau chuyến đi bơi hồ lạnh Lake Tahoe kéo dài 45 ngày, tôi tiếp tục sang Mỹ thêm hai lần nữa. Năm 2025, tôi có chuyến đi xuyên nước Mỹ kéo dài 3 tháng, lái xe 4 vòng qua nhiều cung đường, từ miền Tây sang Đông, từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc rồi lại từ Bắc xuống Nam.

Nước Mỹ ngoài đời đẹp y hệt những bộ phim Hollywood. Phố xá được quy hoạch khoa học, kiến trúc đẹp, thảm thực vật ở những vùng phía Bắc gần Canada rất hùng vĩ với màu sắc tựa như tranh.

Không khí ở Mỹ hơi lạnh, khô và sạch bụi đến mức tôi đi đường cả tuần mà quần áo vẫn tinh tươm. Cảm giác đó thật dễ chịu.

Thế nhưng, trải nghiệm khiến tôi ngán ngẩm nhất lại là việc phải tự lái xe. Ở Mỹ, đi đâu cũng phụ thuộc ô tô. Ra đường là hàng nghìn chiếc xe nối đuôi nhau. Có những đoạn từ khu vực trung tâm New York ra sân bay chỉ hơn 10km nhưng mất 3-4 tiếng nhích từng chút một. Cầm lái trong sự đông đúc kéo dài thực sự bào mòn hệ thần kinh - lúc nào cũng căng thẳng, bực bội.

Từ những cung đường không bao giờ vắng xe ấy, tôi bắt đầu nhìn sâu hơn vào nhịp sống của người dân nơi đây. Được bạn bè dẫn đi tham quan một số tập đoàn, nhà máy lớn, tôi thấy người lao động thường làm việc trung bình 12-16 tiếng mỗi ngày. Dường như xã hội đã xem đó là chuyện đương nhiên.

Các tòa cao ốc giống như những khu phức hợp khép kín, có đủ chỗ ăn, ngủ, làm việc, phòng gym để họ có thể làm xuyên đêm. Ai muốn về thì về, còn không, họ có thể ngủ lại ngay chỗ làm để tiết kiệm thời gian di chuyển và mờ sáng hôm sau đã bắt đầu guồng quay công việc.

Trẻ em cũng phải tự lập từ sớm khi bố mẹ bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, nhiều gia đình phải gửi con ở nhà trẻ hoặc thuê người trông nom toàn thời gian.

Ngày xưa du học ở Đức, một giáo sư từng nói vui với tôi: “Muốn kiếm tiền thì cách dễ nhất là sang Mỹ tìm ý tưởng chưa từng có ở châu Âu mang về làm, kiểu gì cũng ra tiền”. Ý của ông là ngay cả châu Âu - nơi nền kinh tế phát triển - cũng còn phải học hỏi từ Mỹ.

Nước Mỹ đúng là rất năng động, nhưng mặt trái là con người lao động quần quật đến mức không còn thời gian để hưởng thụ hay quan sát cuộc sống xung quanh.

Khi gặp một người từ Việt Nam sang lái xe đi chơi ròng rã mấy tháng trời như tôi, nhiều người Mỹ ngạc nhiên hỏi: “Chắc anh giàu lắm nhỉ?”. Tôi chỉ cười xòa. Thực ra, tôi không phải đại gia. Ở Việt Nam, tôi may mắn có thể lựa chọn lối sống tự do, làm chủ thời gian của mình.

Cũng giống như ở Mỹ, tại Hà Nội, tôi biết nhiều người sở hữu hàng trăm tỷ đồng nhưng vẫn không thể nghỉ nổi một tháng để đi chơi. Bởi phía sau họ còn cả nghìn nhân viên, nếu họ nghỉ thì cuộc sống của biết bao người cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng một người lao động bình thường, biết thu vén, vẫn có thể sống khỏe và đi du lịch khắp năm châu. Tôi chỉ là một ví dụ.

Còn với tầng lớp lao động phổ thông ở Mỹ, việc gác lại mọi thứ để dành 2-3 tháng đi du lịch khắp thế giới như tôi lại là điều quá xa xỉ, gần như chỉ dành cho người giàu. Đó có thể chỉ là cảm quan của tôi. Nhưng ít ra, điều đó cũng được rút ra từ rất nhiều quan sát mà chính tôi đã tận thấy.

Những người già bán nhà, sống trên những cung đường xuyên bang

Trong những chuyến lái xe đường dài xuyên nước Mỹ, “bạn đường” mà tôi gặp nhiều nhất lại là những cụ già 70-80 tuổi. Hầu hết họ đã bán hết nhà cửa, tài sản và sắm một chiếc xe RV đầy đủ tiện nghi như căn nhà di động để lái xe đi khắp nước Mỹ. Họ sẽ đi như thế, cho đến khi “gục ngã” trên đường.

Khánh cùng bạn bè tự lái xe đi xuyên bang ở Mỹ.

Giữa các chặng đường thường có những trạm dừng chân. Ở đó, tôi thấy rất nhiều chiếc xe đậu giống xe của mình. Những người già sống trên xe, dừng lại uống một ly nước, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục hành trình.

Cảnh tượng ấy khiến tôi thấy buồn và chán dù có thể các cụ già không buồn như tôi nghĩ. Nhưng tôi luôn tự hỏi: tại sao nhiều người cứ nhất định muốn sang Mỹ bằng được? Trong khi bản thân tôi, khi nhìn những cảnh tượng đó, tôi thật sự rất hoang mang về cuộc sống mà nhiều người vẫn khao khát, rồi tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng.

Dù chuyến đi chỉ toàn ăn chơi, lái xe và khám phá cảnh đẹp, nhóm chúng tôi vẫn chán đến mức khi chỉ còn 5 ngày nữa là hết lịch trình, cả đám đã muốn ra sân bay mua vé về thẳng Hà Nội ngay. Chỉ vì ngại mất thêm vài chục triệu đồng tiền đổi vé nên chúng tôi mới đành cố ở lại cho đến ngày lên máy bay.

Đi khắp thế giới, tôi vẫn thấy Hà Nội dễ sống nhất

Không thể phủ nhận những người thực sự giỏi giang, có năng lực vượt trội sang Mỹ sẽ có cơ hội phát triển rất tốt. Nhưng với người lao động phổ thông, tôi thấy cuộc sống ở đây không dễ dàng. Thu nhập khoảng 5.000-6.000 USD/tháng có thể rất chật vật sau khi trừ tiền nhà và các chi phí sinh hoạt.

Hệ thống y tế cũng là một rào cản lớn. Với những bệnh lý thông thường không thuộc diện cấp cứu, người dân muốn đặt lịch khám có khi phải chờ 5 ngày. Đến lúc được khám thì bệnh cũng có thể đã tự khỏi.

Nếu có tiền, họ có thể tìm đến dịch vụ tư nhân, nhưng theo tôi biết, một lần khám chữa bệnh ở viện tư bên đó đôi khi tốn vài nghìn đến hàng chục nghìn USD.

Việc tiếp cận giáo dục cũng là thách thức với những gia đình thu nhập thấp: không có tiền, con cái có thể chỉ được học ở những trường chất lượng rất thấp.

Ngẫm lại Hà Nội, tôi thấy cuộc sống ở quê nhà dễ thở hơn rất nhiều. Học phí bậc phổ thông công lập được miễn, các cặp vợ chồng trẻ không quá áp lực chuyện trường lớp cho con. Chất lượng trường công lập nhìn chung rất tốt.

Bảo hiểm y tế được phổ cập rộng rãi, trẻ nhỏ và người già được hỗ trợ. Dù bệnh viện tuyến trên đông đúc, theo trải nghiệm của tôi, hầu như không có ai phải chờ đợi lâu đến mức như câu chuyện 5 ngày tôi vừa kể ở Mỹ.

Sự chênh lệch giàu nghèo ở Mỹ cũng hiện ra rất rõ. Ngay cả những khu nhà giàu như Beverly Hills, với những căn nhà trị giá hàng trăm triệu USD, cũng nằm sát những khu phố có nhiều người vô gia cư sinh sống. Sự tương phản ấy hiện lên như hai mảng sáng tối của cùng bức tranh.

Mỹ là một siêu cường, Việt Nam vẫn đang phát triển, nhưng khi đặt lên bàn cân những giá trị thiết thực nhất của đời sống thường nhật, tôi thấy biết ơn vì mình được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Đi nhiều nơi từ Mỹ sang châu Âu, tôi thấy Thụy Sĩ là một trong những đất nước đáng đi và đáng sống nhất. Chi phí ở đây rất đắt đỏ, một bữa ăn có khi tốn cả chục triệu đồng, nhưng phong cảnh đẹp, cuộc sống thong thả hơn. Người dân dành nhiều thời gian cho thể thao và các hoạt động ngoài trời. Khoảng 3 giờ chiều, tôi đã thấy rất đông người dân bơi lội ở ngoài sông. Tôi còn có một clip ghi lại cảnh người đàn ông đi làm về, vội vàng cho quần áo vào túi phao rồi nhảy xuống sông, thả mình trôi theo dòng nước để về nhà.

Vì tôi là người thích bơi lội, nên đi đâu cũng tìm chỗ để bơi. Và bơi sông, hồ, biển ở đâu… tôi cũng không thấy thích bằng sông Hồng ở Hà Nội.

Ở Mỹ có những hồ tự nhiên giữ nguyên trạng thái hoang sơ, chụp ảnh lên rất đẹp, nhưng khi xuống nước mới thấy biển cấm bơi vì có những loài tảo gây hại cho sức khỏe. Chuyện này khá giống hồ Séo Mý Tỷ ở Lào Cai: mặt hồ xanh ngắt như ngọc nhưng không thể bơi vì có loại tảo độc.

Biển ở nhiều nước châu Âu thường rất lạnh và nhiều đá, nước đục ngầu và biển rất xấu; có những con sông nhìn trên ảnh rất đẹp nhưng xuống nước lại đen kịt.

Sông Hồng thì khác. Dòng sông thay đổi theo từng mùa, từng ngày. Mùa hè nước đỏ nặng phù sa, sang thu đông lại có những hôm xanh biếc, trong vắt đến mức camera dưới nước quay rõ mồn một người đang bơi.

Luồng chảy, độ xoáy của sông Hồng mỗi ngày mỗi khác. Không phải cứ bơi lâu là sẽ biết hết mọi dòng nước ở đó. Vì thế, mỗi buổi bơi lại giống như một cuộc khám phá mới, với những thử thách khác nhau.

Đi khắp thế giới, bơi qua bao nhiêu vùng nước nổi tiếng, nhưng khoảnh khắc trở về Hà Nội, chỉ cần hít hà mùi không khí đặc trưng ngoài bãi giữa sông Hồng, tôi mới thấy mình thực sự đang sống.